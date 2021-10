Sarrafiore tem lesão no ligamento cruzado do joelho e vai passar por cirurgia

O Vasco divulgou a atualização médica sobre três jogadores do elenco. Com isso, após exame realizado na noite de segunda, foi constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do meia Martín Sarrafiore. O argentino realizará a cirurgia no local nos próximos dias, mas o clube ainda não informou o tempo em que ele desfalcará a equipe.

Além dele, o volante Andrey está em fase final de transição e deve retornar ao treinamento com o grupo ainda nesta semana. Vale lembrar que o jogador foi substituído ainda no primeiro tempo no jogo contra o Goiás, em São Januário, e foi constatada uma lesão na musculatura posterior da coxa direita.

Outro problema para o Gigante da Colina é o atacante Léo Jabá. Ele segue em tratamento em virtude uma lombalgia. No entanto, ainda não há previsão para o retorno do camisa 7 com o restante do grupo. Dessa forma, ambos devem desfalcar a equipe no duelo contra o Sampaio Corrêa, às 21h, no próximo sábado.

Com a vitória sobre o Confiança (SE), a equipe soma 43 pontos e está a cinco do Goiás, atual quarto colocado. Desde a chegada de Fernando Diniz e Nene, o Vasco emendou resultados positivos e se aproximou do G4 restando apenas dez rodadas para o fim da Série B.

Confira o boletim médico do Vasco

Andrey: Está em fase final de transição e retorna aos treinamentos com o grupo nesta semana.

Léo Jabá: Segue em tratamento de uma lombalgia. Ainda sem previsão de retorno aos trabalhos com o grupo.

Martin Sarrafiore: O exame realizado na noite da última segunda-feira (04/10) constatou uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O atleta realizará cirurgia nos próximos dias.