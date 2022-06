São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/06) pelo Brasileirão Feminino

As equipes São Paulo x Palmeiras entram em campo às 17h45 (horário de Brasília) de hoje, segunda-feira (13/06), para disputar a 12° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida ocorrerá no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir São Paulo x Palmeiras ao vivo?

A partida São Paulo x Palmeiras pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV, a partir das 17h45 (horário de Brasília).

Como São Paulo x Palmeiras chegam para o jogo?

São Paulo está em 4° lugar na competição e soma 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 23 gols marcados e 11 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 4 vitórias e 1 derrota.

Já Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão feminino e já passou por 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Seu saldo de gols é feito de 27 gols marcados contra 8 gols sofridos. Em suas últimas 5 partidas, a equipe registrou 4 vitórias e 1 derrota.

Prováveis escalações

São Paulo: Michelle, Tamires, Natane, Maressa, Rafinha, Giovana, Formiga, Carina, Vitória, Mica e Gislaine.

Palmeiras: Jully, Thais Ferreira, Bruna, Duda, Katrine, Julia, Chu, Beatris, Agustina, Andressinha e Carol Baiana.

Ficha técnica - São Paulo x Palmeiras

Campeonato Brasileiro Feminino

Local: Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP)

Data/horário: 13 de junho de 2022, às 17h45