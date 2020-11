São Paulo x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

A noite desta quarta-feira (18) promete ser de grandes emoções para os torcedores de São Paulo e Flamengo. No Morumbi, às 21h30, os dois gigantes do futebol brasileiro se enfrentam por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Como venceu o jogo de ida, no Maracanã, o Tricolor tem a vantagem de jogar por um empate para assegurar a vaga contra o desfalcado Rubro-negro.

O classificado deste confronto enfrentará o vencedor do duelo entre Cuiabá e Grêmio, que jogam na tarde de quarta-feira. A CBF pagará uma premiação de R$ 7 milhões para cada um dos quatro semifinalistas, o que aliviará os cofres de São Paulo ou Flamengo, que sofrem com queda de faturamento durante a pandemia do novo coronavírus.

Confira mais informações da partida entre São Paulo e Flamengo:

COPA DO BRASIL - VOLTA DAS QUARTAS DE FINAL

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)Data e horário: 18 de novembro de 2020, às 21h30Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)Onde ver: Globo, Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!

SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.

Desfalques: Walce, Rojas, Lucas Perri e Liziero (lesionados)

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves, Matheuzinho (Isla), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; Arão, Gerson e Arrascaeta; Michael (Everton Ribeiro), Vitinho e Bruno Henrique.

Desfalques: Rodrigo Caio, Filipe Luís, Thiago Maia, Diego Ribas, Gabigol e Pedro (lesionados)