São Paulo x América-MG: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Nesta quarta-feira (22), o São Paulo recebe o América-MG no Morumbi, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Oficialmente encerrando o primeiro turno, as equipes travam um confronto direto e decisivo na tabela do Brasileirão, um 'jogo de seis pontos'.

Após os resultados da 21ª rodada, disputados no último fim de semana, a distância entre as equipes aumentou consideravelmente, e o São Paulo conseguiu tranquilidade momentânea na tabela.

Antes na 16ª posição, apenas um ponto à frente do então 17º colocado, justamente o América-MG, o Tricolor conseguiu subir de posição após vencer o Atlético-GO e ocupa, atualmente, o 12º lugar, três pontos fora do Z4.

Assim, o São Paulo pode consolidar sua recuperação com uma vitória, podendo até mesmo chegar à nona posição, dependendo apenas de outros resultados e do saldo de gols, que seria necessário para ultrapassar o atual nono colocado, o Cuiabá, já que os clubes empatariam na quantidade de vitórias.

Entretanto, mesmo ocupando a 18ª posição após empatar com o Corinthians, o Coelho precisa apenas de uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Com 22 pontos conquistados, caso vença, o América-MG empataria em pontos com o Tricolor, mas passaria em saldo de gols já que o número de vitórias também ficaria igual.

SÃO PAULO X AMÉRICA-MG

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data e horário: 22 de setembro de 2021, às 20h30

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC), Tiaggo Americano Labes (SC) e Ilbert Stevam da Silva (SP)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.

SÃO PAULO

​Tiago Volpi; Galeano, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara (Benítez); Luciano e Rigoni.

Técnico: Hernán Crespo

Desfalques: William e Orejuela (lesão), Igor Vinícius (recuperação após pancada no olho)

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Ademir; Mauro Zárate, Felipe Azevedo (Fabrício Daniel), Ribamar (Berrío).

Técnico: Vagner Mancini

Desfalque: Lucas Kal (não pode jogar por questões contratuais) (suspenso)