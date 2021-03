São Paulo sofreu gols em todos os jogos em 2021; Crespo fala em 'adaptação' da defesa

Há muito tempo, o São Paulo não sabe o que é terminar um jogo sem sofrer gols dos adversários. Desde que 2021 começou, o Tricolor foi vazado em todas as partidas, o que colaborou para o fraco desempenho até aqui no ano.

Contando as partidas, já são 12 seguidas em que Volpi precisa buscar a bola no fundo das redes. A última vez em que o São Paulo saiu ileso foi no empate por 0 a 0 contra o Grêmio, dia 30 de dezembro, pelas semifinais da Copa do Brasil.

Em 2021, o São Paulo tomou 20 gols em 12 partidas, equivalente a uma média de 1,66 por jogo. No entanto, o Tricolor busca soluções para melhorar o desempenho defensivo, principalmente no começo da 'Era Crespo'. Diante do Bota-SP, a equipe jogou com três zagueiros, mesma formação na vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, na última rodada do Brasileirão.

Crespo falou sobre o assunto na coletiva após o empate contra o Pantera e falou sobre a adaptação dos defensores.

- Hoje optamos por três zagueiros, mas também podemos jogar com uma linha de quatro, porque nem todas as partidas e adversários são iguais. Para jogar com uma linha de quatro ou com três zagueiros é necessário tempo e trabalho. Vamos tentar nos adaptar às necessidades da partida, mas o que não vai mudar é a ideia, a proposta de sermos protagonistas - afirmou.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (03), às 17h, quando enfrenta a Inter de Limeira, fora de casa, pela segunda rodada do Paulistão.

JOGOS DO SÃO PAULO EM 2021Red Bull Bragantino 4 x 2 São Paulo - Brasileirão São Paulo 0 x 1 Santos - Brasileirão​Athletico-PR 1 x 1 São Paulo - Brasileirão​São Paulo 1 x 5 Internacional - Brasileirão São Paulo 1 x 1 Coritiba - Brasileirão ​Atlético-GO 2 x 1 São Paulo - Brasileirão ​São Paulo 1 x 1 Ceará - Brasileirão Grêmio 1 x 2 São Paulo - Brasileirão São Paulo 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão Botafogo 1 x 0 São Paulo - Brasileirão ​São Paulo 2 x 1 Flamengo - BrasileirãoSão Paulo 1 x 1 Botafogo-SP - Paulistão