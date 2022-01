São Paulo desiste de contratar atacante ex-Seleção

O São Paulo desistiu da contratação do atacante Douglas Costa, do Grêmio. Segundo o clube os prazos estabelecidos para a negociação se encerraram, o que causou a desistência da diretoria são-paulina.

Os vencimentos do jogador eram considerados os principais entraves para o fechamento da negociação. Nos últimos dias, também surgiu a vontade do atacante de permanecer no Grêmio, conforme externado pelo presidente do clube gaúcho, Romildo Bolzan.

- Tem contrato conosco, está em vigor, vamos fazer abordagens em todos os contratos que entendemos necessários para adequar o fluxo de pagamento, talvez prorrogando, parcelando, diferindo. O Douglas tem que entrar nesta situação. O Douglas manifestou que quer ficar e o Grêmio tem interesse que ele fique — disse o dirigente à Rádio Gaúcha.

Pelo Grêmio, Douglas Costa disputou 28 jogos na temporada, marcando três gols e dando duas assistências. Ele também conviveu com lesões e polêmicas, como a do casamento marcado na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Imortal estava brigando contra o rebaixamento.

O São Paulo segue no mercado em busca de um atacante, pedido do técnico Rogério Ceni. Agora, o clube foca na contratação de Soteldo, venezuelano do Toronto.

VEJA A NOTA OFICIAL DO SÃO PAULO

"O São Paulo desistiu do Douglas Costa, que em sua carreira acumula passagens com destaque por algumas das principais equipes do mundo, única e exclusivamente porque os prazos estabelecidos para a negociação se encerraram hoje"