São Francisco elimina Caeté e define grupo da semifinal da Segundinha Paraense

O São Francisco venceu o Caeté nas cobranças de penalidades por 5 a 4, após marcar 1 a 0 no tempo normal de jogo e garantiu presença na semifinal da Segundinha Paraense.

Como perdeu o jogo de ida por 2 a 1, houve a necessidade, conforme regulamento do Campeonato Paraense da Segunda Divisão, da decisão de vaga nas cobranças de pênaltis.

O Leão Santareno foi cirúrgico e acertou todas, ao contrário do Caeté que das cinco, errou uma cobrança, feita pelo zagueiro Guilherme.

O São Francisco se junta a Tuna, Gavião Kyikatejê e Sport Real na semifinal da Segundinha.

No jogo contra o Caeté, realizado no Souza, estádio da Tuna, na manhã de terça-feira (8), o gol da vitória do time santareno foi marcado por Elisson Jr aos 36 minutos do segundo tempo, depois de uma rebatida do goleiro Paulo Henrique.

O São Francisco assumiu a liderança geral da Segundinha com 15 pontos ganhos. Sport Real e Tuna aparece com 13 e Gavião com 11.

Semifinal

Os jogos de ida da semifinal serão realizados no sábado (12) na ordem:

Tuna x Sport Real – Souza- 9h30

Gavião Kyikatejê x São Francisco – Estádio Zinho Oliveira [Marabá ] – horário a confirmar pela Federação de Futebol