São Bernardo x Ypiranga: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (21/08) pela Série C do Brasileirão

São Bernardo x Ypiranga disputam hoje, segunda-feira (21/08), a 18° rodada da Série C do Brasileirão. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no Estádio Municipal 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir São Bernardo x Ypiranga ao vivo?

A partida entre São Bernardo x Ypiranga poderá ser acompanhada ao vivo pelo Nosso Futebol, a partir das 20h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como São Bernardo x Ypiranga chegam para o jogo?

São Bernardo está em 10° lugar na Série C com 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 17 gols marcados e 15 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já Ypiranga ocupa a 12° posição da competição e acumula 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 25 gols marcaods e 21 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

São Bernardo x Ypiranga: prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; Jeferson, Matheus Salustiano, Hélder Maciel e Itambé; Arthur Henrique, Rodrigo Souza e Henrique; Kauã Jesus, Bruno Santos e Bruno Michel. Técnico: Rafael Zanardi.

Ypiranga: Edson; Lucas Lopes, William Gomes, Heitor e Ávila; Mossoró (Clayton), Lorran, Rubens e Jhonatan Ribeiro; William Bárbio e João Pedro. Técnico: Jerson Testoni.

FICHA TÉCNICA

São Bernardo x Ypiranga

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Municipal 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Data/Horário: 21 de agosto de 2023, 20h