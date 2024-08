Santos x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (02/08) pelo Brasileirão

Santos x Sport se enfrentam hoje, sexta-feira (02/08), pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Vila Belmiro, em São Paulo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x Sport ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Sportv e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Santos acumula 33 pontos, 10 vitórias, 3 empate, 5 derrotas, 29 gols marcados e 13 gols sofridos no Brasileirão. O Peixe em de uma sequência de oito jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e três empates, que recolocaram o Peixe na liderança.

Já o Sport soma 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 21 gols marcados e 15 gols sofridos. O Leão venceu a Ponte Preta na última rodada e chegou a cinco partidas de invencibilidade. Atualmente, o clube está na 6ª colocação na tabela.

Santos x Sport​: prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch. Técnico: Fábio Carille.

Sport: Caíque França; Di Plácido, Luciano Castán, Chico e Igor Cariús; Felipe, Fabricio Domínguez e Titi Ortíz; Lenny Lobato, Chrystian Barletta e Zé Roberto. Técnico: Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Santos x Sport

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: estádio Vila Belmiro, em São Paulo

Data/Horário: 02 de agosto de 2024, 21h30