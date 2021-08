Santos x Internacional: escalações, desfalques e onde assistir ao jogo

O Santos recebe o Internacional neste domingo (22), às 18h15, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vem de uma dura eliminação na Copa Sul-Americana, para o Libertad, no Paraguai, e precisa da reação.

A partida acabou 1 a 0 para a equipe paraguaia. Em casa, o Alvinegro venceu a primeira partida por 2 a 1, só que o critério do gol fora de casa custou caro ao clube.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Peixe está na 10º colocação, com 21 pontos. O Alvinegro vem de dois empates e uma vitória.

O técnico Fernando Diniz terá que pensar em uma nova formação já que não conta com o atacante Marcos Guilherme. O jogador, além de suspenso, não poderia enfrentar a equipe do Sul de qualquer maneira, por conta de uma cláusula no contrato de empréstimo.

Outra baixa será o zagueiro Kaiky, que se lesionou durante o treino de sexta, e também desfalcará a equipe. Wagner Leonardo, que atuou no Paraguai, ocupará seu lugar.

Já o Colorado embala uma boa sequência. Nas últimas três rodadas, a equipe comandada pelo técnico Diego Aguirre somou um empate e duas vitórias. Ao todo, são 21 pontos na competição nacional, e uma posição acima do Peixe na tabela, em nono lugar.

Uma das novidades do Internacional pode ser a estreia do zagueiro Gabriel Mercado, de 34 anos, que chegou recentemente. O argentino de 34 anos estava livre no mercado após deixar o Al-Rayyan, e assinou contrato até dezembro de 2022.