Santos x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/03) pelo Paulistão

Santos x Bragantino disputam hoje, domingo (02/03), as quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo acontecerá às 20h45 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Santos x RB Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela UOL Play, pelo Nosso Futebol, pela Zapping TV e pela CazéTV, a partir das 20h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a fase de grupos, o Santos liderou o Grupo B e acumulou 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 20 gols marcados e 14 gols sofridos.

Já o Red Bull Bragantino foi o vice-líder do mesmo grupo com 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados e 13 gols sofridos.

VEJA MAIS

Santos x RB Bragantino: prováveis escalações

Santos: João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Zé Rafael, Lucas Lima; Ângelo, Marcos Leonardo, Neymar. Técnico: Fábio Carille.

Bragantino: Cleiton; Nathan, Lucas Cunha, Luan Cândido, Juninho Capixaba; Jadsom, Ramies, Lincoln; Eduardo Sasha, Helinho e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

FICHA TÉCNICA

Santos x Red Bull Bragantino

Campeonato Paulista

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data/Horário: 02 de março de 2025, 20h45