Santos vence o Fortaleza e atinge a meta contra o rebaixamento no Brasileirão

Com dois gols do atacante Marcos Leonardo, o Santos venceu o Fortaleza por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, e chegou aos 45 pontos no Campeonato Brasileiro, praticamente se livrando do risco de rebaixamento para a Série B.

O Peixe subiu para a 11ª colocação na classificação, abrindo nove pontos de vantagem sobre o Bahia, que tem 37. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Internacional, domingo, em Porto Alegre.

O jogo

O Santos teve a primeira chance com menos de um minuto. O volante Vinícius Zanocelo deu bom passe para Ângelo, que deixou de calcanhar para Diego Tardelli. O atacante arriscou da entrada da área e a bola passou raspando a trave do goleiro Marcelo Boeck.

Empurrado pela torcida, o Santos seguiu na pressão e, sobretudo com o garoto Ângelo pelo lado esquerdo, ficou rondando o gol do Fortaleza, mas sem acertar o último passe.

O jogo

O Santos teve a primeira chance com menos de um minuto. O volante Vinícius Zanocelo deu bom passe para Ângelo, que deixou de calcanhar para Diego Tardelli. O atacante arriscou da entrada da área e a bola passou raspando a trave do goleiro Marcelo Boeck.

Empurrado pela torcida, o Santos seguiu na pressão e, sobretudo com o garoto Ângelo pelo lado esquerdo, ficou rondando o gol do Fortaleza, mas sem acertar o último passe.