Santos termina década com mais de mil gols marcados

No último domingo (27), o Santos fez o seu último jogo em uma década que começou com títulos importantes e se encerrou com uma seca de grandes conquistas. Contudo, o Peixe chegou a uma marca de 1.040 gols nesses dez anos, o último anotado pelo artilheiro da atual temporada, Marinho, no empate em 1 a 1 contra o Ceará, pela 27ª rodada do Brasileiro, na Vila Belmiro.

Em 674 jogos oficiais, a média de gols do Alvinegro neste período foi de 1,54 por jogo. Portanto, na faixa, o Alvinegro anotou mais de um gol por partida.

Com a paralisação do futebol entre março e junho, por conta da pandemia do novo coronavírus, e a temporada se encerrando no primeiro bimestre de 2021, obviamente, o ano de 2020 foi o que menos o Santos fez: gols: foram 69 tentos anotados. No entanto, 2020 ainda fica na frente de 2018 no quesito média de gols, são 1,33 gols por jogo ante 1,20 há dois anos. Por curiosidade, em ambas as temporadas o time foi treinado a maior parte do tempo por Cuca.

No total desta década, o Santos fez 674 partidas oficiais, com 330 vitórias, 172 empates e 172 vitórias, um aproveitamento de 57,4%. E, se por um lado, a média de gols por foi de 1,54, a de tentos sofridos foi de 0,99, naa 671 vezes que os adversários foram às redes santistas.

Confira o número de gols do Santos nos últimos 10 anos. 2011 - 123 gols (1,60 gol em média)2012 - 133 gols (1,77 gol em média)2013 - 99 gols (1,43 gol em média)2014 - 114 gols (1,68 gol em média)2015 - 120 gols (1,69 gol em média )2016 - 110 gols (1,67 gol em média) 2017 - 91 gols (1,38 gol em média)2018 - 79 gols (119 gol em média ) 2019 - 102 gols (159 gol em média)2020 - 69 gols (1,33 gol em média)

