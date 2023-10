Santos-PA vence e abre vantagem contra o Sport Belém, pelas quartas de final II da Segundinha

Sport Belém e Santos-PA se enfrentaram na tarde desta terça-feira (3), no CEJU, pela partida de ida das quartas de final II da Série B1 do Campeonato Paraense. Os visitantes abriram o placar com Dudu e Jacaré empatou para os mandantes. Mas já no final da partida, Pitter marcou e deu a vitória para o clube alvinegro.

As equipes volta a se enfrentar na próxima terça-feira, dia 10, a partir das 9h30, no Ninho do Japiim, pelo jogo de volta das quartas de final da Segundinha.

Para fechar os jogos de ida das quantas de final II, o São Raimundo recebe o Parauapebas no próximo domingo (8), às 15h30, no Estádio Panterão, em Santarém. A volta será no dia 15 de outubro, às 15h30, no Estádio Rosenão, em Parauapebas.