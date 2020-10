Santos anuncia renovação com Pará por mais dois anos

O Santos anunciou a renovação contratual do lateral-direito Pará. O vínculo do defensor se encerraria no fim desta temporada e foi estendido até dezembro de 2022.

CONTRATO RENOVADO! 🤝⁣O atleta Pará estendeu seu contrato com Peixão até dezembro de 2022. Tamo junto, meu lateral!⁣ pic.twitter.com/mSpjIDh4xY — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 30, 2020

O camisa 4 é um dos líderes atuais do elenco santista, desde que voltou ao clube em agosto do ano passado, participando inclusive ativamente no revesamento da braçadeira de capitão promovida pelo técnico Cuca.

Pará se recupera de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, que o tirou das das últimas três partidas e também deve retira-lo do duelo deste domingo (01º), às 18h15, contra o Bahia, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Em 2020, Pará já atuou em 33 ocasiões. No total, desde o seu retorno, já são 44 jogos. E se juntarmos todas as passagens do camisa 4 pelo Peixe, ele totaliza 178 apresentações com a camisa santista.