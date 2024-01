Santa Rosa e Castanhal jogam neste domingo (28) pela primeira vitória no Parazão

A partir das 10 horas da manhã deste domingo (28), Santa Rosa e Castanhal se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Paraense. O duelo põe frente à frente dois times que ainda não venceram na competição e ocupam respectivamente quarto e terceiro lugar em seus grupos.

No grupo B, o Santinha vem cumprindo uma campanha acanhada, que soma até aqui apenas dois gols tomados. São duas derrotas e nenhum gol marcado, estado que o coloca na última posição da tábua classificatória. Os maus resultados do time estariam, inclusive, chateando a cúpula do clube. E um novo revés seria o gatilho ideal para mudanças radicais no futebol do santinha.

Para o duelo, o técnico Rodrigo Reis deve contar com a mesma base da partida contra o São Francisco, incluindo o trio de ataque composto por Edgo, André Rosa e Ruan Café. Por outro lado, o Castanhal está em um nível de desespero um pouco menor. O Japiim da Estrada é o terceiro do grupo A, com um ponto, oriundo do empate com o Cametá, no Parque do Bacurau.

O ponto fora de casa foi o único até aqui, mas o time de Wilton Bezerra quer ampliar o score com a ajuda da torcida, já que a partida será disputada na casa do Castanhal. Com Gedoz entre os 11, o treinador espera forçar bastante o meio-campo adversário, facilitando a vida dos homens de ataque, provavelmente Maia e Daniel.

Ficha Técnica

Data: 28/01/2024

Local: Ninho do Japiim

Hora: 10h

Santa Rosa: Gustavo Chaves, Ramonzinho, Bruno Costa, Renan, Negueba, Camilo, Mauro Ajuruteua, Diego Borges, Edgo, André Rosa e Ruan Café.

Técnico: Rodrigo Reis.

Castanhal: Xandão; Rodrigo, Régis, Matheus, Otávio; Carlos (Vitor Júnior), Leleu, Paulinho (João Vitor); Maia (Jair), Gedoz (Magno) e Daniel (Pedro).

Técnico: Wilton Bezerra