Saiba quem serão os membros da comissão técnica de Paulo Sousa no Flamengo

Neste domingo, um dia após o Natal, o Flamengo encaminhou a contratação do técnico Paulo Sousa, que deve assinar por dois anos. O treinador, vale lembrar, foi o primeiro candidato ao cargo com quem Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram em Portugal. Assim, abaixo, veja os nomes dos membros que integrarão a comissão técnica do novo treinador do Rubro-Negro, conforme revelou o site "ge" primeiramente.

- Manuel Cordeiro: treinador adjunto, que trabalha com Paulo Sousa desde o Videoton (atual Fehérvár), da Hungria.

- Victor Sanchez: auxiliar técnico, que trabalha com Paulo Sousa desde o Maccabi Tel Aviv, de Israel.

- Paulo Grilo: treinador de goleiros, está com o técnico desde o trabalho no Bordeuax, da França.

- Luis Sala: preparador físico, que também está com o português desde o Bordeaux.

- Cosimo Cappagli: analista, que está com Paulo Sousa desde a Fiorentina, da Itália.

- António Gomez: preparador físico, que soma passagens por Liverpool e Barcelona, por exemplo.

Vale lembrar que, mais cedo, o presidente da Federação Polonesa de futebol foi até as redes sociais não só para mostrar seu incomodo com o pedido de rescisão de Paulo Sousa, como também para destacar que recusou "firmemente".

No entanto, conforme o L! apurou, a postura é apenas "estratégia negocial" - a reportagem ouviu que desde que o mandatário chegou, deixou claro que Paulo não era o seu treinador.