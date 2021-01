Saiba quem foram os autores dos gols no Re-Pa na década

Paysandu e Remo se enfrentam no domingo (10), às 18 horas, no Mangueirão, no jogo decisivo que vale o acesso à Série B de 2021. Para lembrar o Re-Pa, o pesquisador Jorginho Neves enumerou os autores dos gols de Paysandu e Remo no clássico na década. Confira:

Os autores dos 119 gols do Paysandu em Re x Pa desde 2001:

6

Moisés

Nicolas

5

Albertinho

Róbson

Yago Pikachu

4

Balão

Bérgson

Zé Augusto

3

Betinho

Gino

Heliton

Jóbson

2

Anderson Uchôa

Augusto Recife

Bruno Veiga

Didi

Leandrinho

Lima

Luís Carlos Trindade

Raí

Raul

Rodrigo Andrade

Samuel

Uilliam Barros

Vandick

Zé Antônio

1

Aldrovani

Alex William

André Duarte

Aylon

Bernardo

Bruno Rangel

Cametá

Cassiano

Dão

Dênis

Diego Bispo

Diego Ivo

Diego Matos

Djalma

Eduardo Ramos

Fabrício

Héverton

Hygor Silva

Iarley

João Neto

Leandro Cearense

Léo Baiano

Marcelo Costa

Marcos

Netinho

Pablo

Paulinho

Paulo Rangel

Rafael Oliveira

Reinaldo

Renatinho

Rodriguinho

Samuel Lopes

Sandro

Wesley Matos

Vanderson

Vinícius Leite

Zeziel

Gols contra: 2

Os autores dos 107 gols do Remo em Re x Pa desde2001:

6

Eduardo Ramos

Leandro Cearense

5

Marlon

4

Val Barreto

3

Balão

Gian

Isac

Landu

Lenílson

Marciano

Rafael Paty

2

Alex Oliveira

Beto

Chicão

Edgar

Heliton

Jhonnatan

Levy

Maico Gaúcho

1

Augusto

Barata

Branco

Carlos Wálber

Ciro

Clebson

Dadá

Douglas Packer

Elielton

Fabrício Carvalho

Felipe Marques

Garrinchinha

Geraldo

Hélcio

Helinho

Hélio

Igor João

Isaías

Ivo

Jackson

Léo Guerreiro

Luís Carlos

Marcelo Maciel

Marcelo Soares

Maurício

Negretti

Neto Baiano

Odair

Rafael Jansen

Ramon

Raphael Andrade

Ratinho

Rodrigo(2004)

Rodrigo(2017)

Rodrigo Dantas

Rodriguinho

Rubran

Sam

Samir

Sílvio

Souza

Thiaguinho

Wallace

Wesley

Vélber

Zé Soares

Gols contra: 3