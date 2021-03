Ronaldo Fenômeno vai ser pai pela quinta vez

Companheira de Ronaldo Fênomeno, a modelo Celina Locks fez uma postagem nas redes sociais dando a entender que está grávida. Na publicação, Celina afirma que está realizando um sonho, sugerindo a chegada do primeiro filho do casal, que está junto desde 2015. Será o quinto filho do ex-jogador.

>> Veja a classificação do Campeonato Espanhol

- Sem palavras para descrever esse momento! Uma nova fase da minha vida se inicia. E, junto dela, vem uma grande responsabilidade - escreveu Celina em sua conta no Instagram.

- Ao longo dos meus 30 anos, sempre me pegava imaginando se algum dia esse momento chegaria. E, agora, aqui estou eu com essa felicidade imensa dentro de mim! - completou.

Ronaldo e Celina estão juntos desde 2015 (Foto: Divulgação/Instagram)

Ronaldo e Celina vivem em Madrid, capital da Espanha, atualmente. O ex-jogador, que já tem quatro filhos, é presidente do Real Valladolid.