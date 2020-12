Ronaldinho Gaúcho abre estúdio e gravadora e investe no rap

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho abriu um estúdio e uma gravadora na cidade de Belo Horizonte (MG). Ele também gravou um trap, gênero que mistura rap e instrumentos. Ele contou com a participação do coletivo Recayd Mob, famoso no gênero.

O estúdio recebeu também o rapper Djonga, atualmente umas das referências nacionais rap. Mas Ronaldinho Gaúcho não parou por aí. O “Bruxo” lançou também uma marca de gin com o seu nome.