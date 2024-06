Romênia x Ucrânia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/06) pela Eurocopa

Romênia x Ucrânia disputam hoje, segunda-feira (17/06), a 1° rodada da fase de grupos da Eurocopa. O jogo será realizado às 10h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Romênia x Ucrânia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV e pela Amazon Prime, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao longo de 2024, Romênia passou por empate de 1 a 1 com Irlanda do Norte, derrota de 3 a 2 pra Colômbia e dois empates sem gols com Bulgária e Liechtenstein.

Já Ucrânia venceu Bósnia por 2 a 1, Islândia pelo mesmo placar, empatou com Alemanha por 0 a 0, perdeu para Polônia por 3 a 1 e goleou Moldávia por 4 a 0.

Romênia x Ucrânia: prováveis escalações

Romênia: Niță; Ratiu, Drăgușin, Burcă e Bancu; R. Marin e M. Marin; Man, Stanciu e Coman; Drăguș. Técnico: Eduard Iordănescu.

Ucrânia: Lunin; Zinchenko, Matviienko, Zabarnyi e Konoplia; Shaparenko e Stepanenko; Mudryk, Sudakov e Tsygankov; Dovbyk. Técnico: Serhiy Rebrov.

FICHA TÉCNICA

Romênia x Ucrânia

Campeonato Europeu - Eurocopa

Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha

Data/Horário: 17 de junho de 2024, 10h