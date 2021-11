Rogério Ceni fala sobre permanência de Benítez no São Paulo: 'Uma decisão muito particular dele'

O São Paulo venceu o Sport por 2 a 0, no último sábado (27), pelo Campeonato Brasileiro, com boa atuação do meia Benítez, que entrou no segundo tempo e contribuiu com a assistência para o gol de Calleri, que abriu o marcador.

Questionado sobre os motivos de não colocar o meia argentino como titular, o técnico Rogério Ceni cobrou mais participação do camisa oito e justificou sua presença entre os reservas por conta de sua condição física.

- Se ele se entregar mais fisicamente no dia a dia, tem condição de ganhar mais minutos. Eu prefiro colocá-lo no segundo tempo, com o adversário mais cansado. Hoje entrou mais 45 minutos e jogou bem com a bola, e nós conseguimos a vitória. Não existe jogador que não colabore na parte defensiva. Quando ele está ajudando, a parte técnica aparece. Pode começar o próximo jogo ou entrar no segundo tempo, depende do que entregar na semana. Avalio o Benítez pelo dia a dia - disse o treinador.

Benítez tem contrato de empréstimo com o São Paulo até o final dessa temporada. O Tricolor tenta prorrogar o vínculo. Se quiser contratá-lo, deve desembolsar 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 16 milhões). Rogério Ceni falou sobre o assunto da permanência do meia.

- Se ele crescer, vai jogar mais tempo. Se aguentar mais tempo em campo, ficará mais tempo em campo. É uma decisão muito particular dele, do que ele quer para a vida dele. Gosto do Benítez e tenho interesse. Temos condições de comprar o Benítez? Talvez essa seja a pergunta a ser feita - finalizou.