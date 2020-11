Rogério Ceni confirma Gabigol entre os relacionados do Flamengo para enfrentar o Racing; Pedro não viaja

Além da boa atuação e da vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, os torcedores do Flamengo tiveram mais uma boa notícia na noite deste sábado. Em entrevista coletiva após a partida, Rogério Ceni comentou sobre a situação dos atletas lesionados e confirmou a presença de Gabigol entre os relacionados para a partida contra o Racing, na terça-feira, pelas oitavas de final da Libertadores. Por outro lado, Pedro seguirá se recuperando da lesão muscular e não viajará para a Argentina.

- O Gabriel vai ser relacionado, ele viaja com a gente amanhã. O Pedro continua em tratamento. Não sei colocar o prazo exato da volta exata dele, mas vem evoluindo dia após dia. Só quando voltarmos da Argentina, eu poderia estipular um prazo para ele retomar aos treinamentos com o grupo.

Além de Gabigol, Filipe Luís deve ser outro atleta de volta ao Rubro-Negro. O lateral-esquerdo também se recuperou de lesão na coxa e já vinha treinando com o restante do grupo. Neste sábado, diante do Coritiba, Diego Ribas voltou a jogar também após longo período com um problema muscular. Rodrigo Caio, por outro lado, seguirá fora da equipe.

Neste domingo, o elenco do Flamengo treina no Ninho do Urubu e embarca no fim da tarde para Buenos Aires para o confronto contra o Racing, válido pela ida das oitavas de final da Libertadores. A partida está marcada para a próxima terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Cilindro.