Rodada de domingo da Série D tem chuva de gols; confira os resultados

No complemento da 2ª rodada da fase de grupos do Brasileirão Série D, neste domingo, o destaque ficou para as vitórias dos recém-classificados na Copa do Brasil, ABC e Juazeirense.

Confira abaixo os resultados:

Ypiranga-AP 2x1 Atlético-ACPenarol-AM 0x1 CastanhalGalvez-AC 2x1 GAS-RRParagominas 4x1 TocantinópolisCampinense 3x0 América-RNCentral 3x2 CaucaiaABC 4x0 SousaSergipe 1x0 RetrôJuazeirense 2x0 ASA​Goianésia 3x3 União RondonópolisNova Mutum 2x0 Jaraguá-GOPorto Velho 1x3 BrasilienseRio Branco VN 2x1 Boa EsporteCaldense 0x1 FerroviáriaSanto André 0x1 BoavistaMadureira 1x1 PortuguesaCianorte 0x0 Inter de LimeiraMarcílio Dias 1x1 FC Cascavel​Caxias 5x1 Rio Branco-PR