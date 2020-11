Rodada da Série C consolida Remo no G-4 e Paysandu mantém chances de classificação

A 13ª rodada do grupo A da Série C encerrou ontem e foi uma rodada boa para o Remo e de um vacilo que custou a vaga no G-4 para o Paysandu. O Leão empatou sem gols contra o Vila Nova-GO fora de casa e conquistou um ponto importante, que o mantém na terceira posição com 23 pontos, próximo do Vila, que está com 24.

Os empates entre Paysandu x Manaus-AM, Jacuipense-BA x Botafogo-PB e a derrota do Ferroviário-CE para o Treze-PB, manteve a distância do Remo de seis pontos para o primeiro clube fora do G-4.

O Paysandu que tropeçou em casa diante do Manaus-AM, teve a chance de entrar no G-4, porém o empate manteve o Paysandu há dois pontos do grupo que se classificam à próxima fase, permanecendo na sétima posição com 16 pontos.

CONFIRA A TABELA DO GRUPO A DA SÉRIE C

1º - Santa Cruz-PE – 30 pontos

2º - Vila Nova-GO – 24

3º - Remo – 23

4º - Manaus-AM – 18

5º - Ferroviário-CE – 17

6º - Jacuipense-BA – 17

7º - Paysandu – 16

8º - Treze-PB – 16

9º - Botafogo-PB – 12

10º - Imperatriz-MA – 1 ponto