Rodada da Segundinha do Parazão foi cheia de gols; veja todos os resultados

A Segundinha do Parazão movimentou o fim de semana do futebol paraense. Seis jogos foram disputados e com uma goleada. No Ceju, o Fonte Nova aplicou 4 a 1 no Sport Belém e conquistou a sua primeira vitória na competição, por outro lado o Belém amarga mais um jogo sem saber o que é vencer.

O Cametá bateu o Atlético Paraense fora de casa pelo placar de 3 a 2. O placar foi movimentado também entre Paraense x Vênus, que terminou com a vitória do time de Abaetetuba por 3 a 0. O Azulão ensaia uma reação na competição após duas derrotas. Outro que venceu foi o Pedreira, que bateu a Esmac por 2 a 1, em jogo realizado o Ceju.

Confira os resultados

Sábado (23)

Atlético Paraense 2 x 3 Cametá

Sport Belém 1 x 4 Fonte Nova

Amazônia 2 x 1 União Paraense

Esmac 1 x 2 Pedreira

Paraense 0 x 3 Vênus

Domingo (24)

Parauapebas 3x1 Santos

Classificação

Grupo A

1°) São Raimundo - 6 pts

2°) Altamira - 1 pt

3°) São Francisco - 1 pt

Grupo B

1°) Pinheirense - 7 pts

2°) Sport Real - 6 pts

3°) Vila Rica - 4 pts

4°) Tiradentes - 0 pts

Grupo C

1°) Pedreira - 7 pts

2°) Fonte Nova - 5 pts

3°) Esmac - 4 pts

4°) Sport Belém - 0 pts

Grupo D

1°) Amazônia Independente - 9 pts

2°) União Paraense - 4 pts

3°) Vênus - 3 pts

4°) Paraense - 1 pt

Grupo E

1°) Parauapebas - 9 pts

2°) Cametá - 6 pts

3°) Atlético Paraense - 1 pt

4°) Santos - 1 pt

Grupo F

1°) Caeté - 7 pts

2°) Santa Rosa - 4 pts

3°) Izabelense - 3 pts

4°) Capitão Poço - 3 pts