Robson fecha a temporada como artilheiro do Fortaleza

Contratado após uma boa temporada com a camisa do Coritiba, o atacante Robson foi uma das novidades no Fortaleza e, logo no primeiro ano com o Leão, correspondeu da melhor forma possível.

Com gols importantes ao longo dos torneios, Robson fechou 2021 no topo da artilharia da equipe cearense.



No total, ele marcou 15 gols e deixou para trás nomes de peso, como, por exemplo, Wellington Paulista, David e Yago Pikachu.



Agora, fica a expectativa para o artilheiro permanecer no Tricolor do Pici e ajudar a equipe na disputa da Libertadores da América.