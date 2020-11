Rizek lamenta morte de Maradona: 'Um dos maiores de todos os tempos'

O apresentador André Rizek lamentou a morte do ídolo Diego Armando Maradona, que faleceu aos 60 anos nesta quarta-feira após uma parada cardíaca em casa, em Tigre. Rizek fez questão de exaltar o craque e sua carreira como jogador de futebol.

- Morreu um dos grandes. Você pode odiar o Maradona como pessoa, detestar as posições que ele defendeu durante a vida. Isso é normal. Ninguém é obrigado a gostar. Mas é bom senso tratar dele como um dos maiores jogadores de todos os tempos, dos personagens mais importantes da história - disse Rizek durante o programa "Seleção SporTV".

André Rizek ainda pediu para que os comentaristas presentes nesta tarde no programa falassem da carreira de Maradona.

- É para falar do que fez em campo. Hoje é de lembrar de obra dele em campo destacou.

Maradona havia preocupado os seus fãs no começo do mês, quando foi internado com sintomas de anemia. Foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro, e o ex-jogador precisou passar por uma cirurgia para drená-la. Após mais de uma semana internado, ele recebeu alta no dia 12 de novembro.