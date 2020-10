Rizek e Andreia Sadi brincam com "apuração" dos amigos sobre gravidez

Os jornalistas André Rizek e Andreia Sadi serão pais de gêmeos. A notícia foi revelada na tarde desta quinta-feira por Lédio Carmona durante o programa 'Seleção SporTV'. A notícia também foi dada durante uma atração do Globo News, enquanto Andreia Sadi participava ao vivo.

O casal ficou nitidamente sem graça durante a revelação da notícia durante as atrações. Nas redes sociais, no entanto, brincaram com o "furo" dos amigos de profissão, que descobriram a informação antes deles revelarem a gravidez, que já está no quarto mês.

- Ainda em choque que tomamos o furo e eu com a notícia na mão. Digo, na barriga - escreveu Andreia Sadi em rede social.

- Eu não tinha visto. Ledio e Galvão Bueno 7 x 1 na apuração - disse Andreia Sadi em outra publicação em resposta a um vídeo do Lédio Carmona dando a informação no Seleção SporTV.

Já André Rizek respondeu aos amigos da página "Papo de Política" que o Seleção SporTV estavam em vantagem e fez a revelação primeiro.

- Seleção 1 (digo, 2) x 0 Papo de Política - pontuou Rizek.