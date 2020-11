Apresentador Rizek diz que Flamengo é o 'grande favorito ao título' do Brasileiro

A derrota por 4 a 1 do Flamengo sobre o São Paulo, no Maracanã, no último domingo gerou repercussão nas redes sociais. Em publicação no Twitter, o apresentador do programa "Seleção Sportv", André Rizek afirmou que o clube rubro-negro é o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro.

– O Flamengo foi superior a todos os times que enfrentou ano passado, no Brasil. Esse ano está diferente. O Fla não é o mesmo - e outros times subiram. O melhor elenco deixou de ser imbatível. Mas ainda é o grande favorito ao título – opinou Rizek em seu Twitter.

O jornalista ainda complementa ao dizer que o elenco do Flamengo é o melhor "disparado" em comparação aos times que estão brigando na parte de cima da tabela.

– O turno termina com muita gente viva na briga pelo título. Flamengo é (disparado) o melhor elenco, Inter de Coudet teve o melhor trabalho, Atlético jogou um belo futebol, São Paulo líder por pontos perdidos e Palmeiras estreia novo técnico. Fluminense é aquele intruso que curte a festa – completou.

O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, mesma pontuação do Internacional, que tem o saldo de gols superior.