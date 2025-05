River Plate x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelo Argentino

River Plate x Vélez Sarsfield disputam hoje, domingo (05/05), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir River Plate x Vélez Sarsfield ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

River Plate soma no Grupo B do Campeonato Argentino 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Vélez Sarsfield acumula no mesmo grupo 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 9 derrotas, 6 gols marcados e 18 gols sofridos.

River Plate x Vélez Sarsfield: prováveis escalações

River Plate: Armani; Bustos, González Pirez, Pezzella, Casco; Simón, Aliendro, Castaño; Mastantuono, Borja e Colidio.

Vélez Sarsfield: Marchiori; Andrada, Fernández, V. Gómez, E. Gómez; Ordoñez, Baez, Bouzat, Montoro; Carrizo e Romero.

FICHA TÉCNICA

River Plate x Vélez Sarsfield

Campeonato Argentino

Local: Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 04 de maio de 2025, 20h30