Riquelme chama Neymar de gênio, mas crava: 'Com Messi, a Argentina é favorita para ganhar a Copa América

Apesar o jejum de 28 anos sem conquistar a Copa América, o craque Juan Román Riquelme postulou a Seleção da Argentina como grande favorita no torneio sul-americano. Hoje um dos vice-presidentes do Boca Juniors, Riquelme afirmou em entrevista à ESPN Argentina que com o genialidade de Messi, a equipe de Lionel Scaloni é capaz de desbancar a hegemonia brasileira no continente.+ Confira a classificação dos grupos da Copa América!

- Enquanto o Messi estiver em campo, a Argentina é favorita para vencer a Copa América. Neymar é um gênio, mas Messi é Messi. Temos que ter fé - disse Riquelme.

A Argentina ostenta uma campanha idêntica a do Brasil nesta primeira fase. Líder do Grupo A, foram três vitórias e um empate. Em comparação com número de gols marcados, a equipe de Tite leva a melhor. Foram 10 tentos brasileiros contra 7 argentino.

Nesta Copa América, Messi é o artilheiro da competição com três gols na fase de grupos. Neymar vem logo atrás com dois tentos. No quesito assistências, os parceiros de Barcelona estão empatados com duas assistências.