Rio Ave x Vitória SC: veja as escalações e o horário do jogo de hoje (16/12) pela Liga Portugal

Rio Ave x Vitória de Guimarães disputam hoje, segunda-feira (16/12), a 14° rodada da Liga Portugal. O jogo acontece às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Rio Ave x Vitória SC?

A partida não tem transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

Rio Ave é o 11° colocado da Liga Portugal e soma 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Vitória ocupa a 6° posição com 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Rio Ave x Vitória SC: prováveis escalações

Rio Ave: Jhonatan, Panzo, Aderllan e William; Vrousai, Amine, Neto e Richards; Kiko, Clayton e Aguilera. Técnico: Luís Freire.

Vitória de Guimarães: Varela, Gaspar, Rivas, Borevkovic e Mendes; Manu, Handel, César, Nuno Santos e Thiago Silva; Jesus Ramírez. Técnico: Rui Borges.

FICHA TÉCNICA

Rio Ave x Vitória de Guimarães

Campeonato Português

Local: Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, Portugal

Data/Horário: 16 de dezembro de 2024, 17h45