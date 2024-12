Porto x Estrela Amadora: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/12) pela Liga Portugal

Porto x Estrela Amadora disputam hoje, segunda-feira (16/12), a 14° rodada da Liga Portugal. O jogo ocorre às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Porto x Estrela Amadora ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Porto é o 3° colocado do Campeonato Português e acumula 10 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 31 gols marcados e 9 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já a Estrela Amadora ocupa a 13° posição com 3 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 12 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Porto x Estrela Amadora: prováveis escalações

Porto: Diogo Costa, Martim Fernández, Nehuen Pérez, Otávio e Francisco Moura; Eustáquio, Rodrigo Mora, Jaime, Pepê e Galeno; Samu. Técnico: Vítor Bruno.

Estrela Amadora: Bruno Brígido; Ferro, Rúben Lima e Miguel Lopes; Danilo Veiga, Léo Cordeiro, Paulo Moreira e Varela; Ruiz, Jovane e Kikas. Técnico: José Faria.

FICHA TÉCNICA

Porto x Estrela Amadora

Campeonato Português

Local: Estádio do Dragão, no Porto, Portugal

Data/Horário: 16 de dezembro de 2024, 17h15