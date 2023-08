Rio Ave x Porto: veja horário e escalações do jogo hoje (28/08) pelo Campeonato Português

Rio Ave x Porto disputam hoje, segunda-feira (28/08), a terceira rodada do Campeonato Português. O jogo ocorre às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal. Confira o horário e as escalações:

Onde assistir Rio Ave x Porto?

A partida entre Rio Ave x Porto não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Rio Ave x Porto chegam para o jogo?

Desde o início da temporada, Porto já venceu Moreirense e Farense, ambos por 2 a 1.

Rio Ave soma uma vitória de 2 a 0 sobre Chaves e uma derrota para Estoril pelo mesmo placar.

Rio Ave x Porto: prováveis escalações

Rio Ave: Magrão; Renato Pantalon, Aderllan Santos e Josué Sá; Costinha, Amine Oudrhiri, Gonçalo Rodrigues e Fábio Ronaldo; Joca Fernandes, Leonardo Ruiz e Hernâni. Técnico: Luis Freire.

Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Iván Marcano e Wendell; Nicolás González e Stephen Eustáquio; Toni Martínez, Pepê e Wenderson Galeno; Mehdi Taremi. Técnico: Sérgio Conceição.

FICHA TÉCNICA

Rio Ave x Porto

Campeonato Português

Local: Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal

Data/Horário: 28 de agosto de 2023, 16h15