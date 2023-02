Reservas do Flamengo vencem Resende e se aproximam de vaga nas semis do Cariocão

O Flamengo sofreu, mas venceu o Resende por 2 a 0 na tarde deste sábado (18), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Com um time inteiramente reserva, o Mengão construiu o resultado com gols de Matheus Gonçalves e André, que saíram do banco de reservas.

Time B em ação

O Flamengo jogou com um time que mesclou reservas e jogadores da base. O técnico Rubro-Negro, Vitor Pereira, optou por poupar seus principais atletas para o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle, que ocorre na terça-feira.

De olho na vaga

Com o resultado, o Flamengo chegou a 20 pontos e está a um passo de garantir uma vaga nas semifinais do estadual. O time lidera a Taça Guanabara com sete pontos de vantagem para o quinto colocado Volta Redonda, a três rodadas do fim.

Por outro lado, o Resende se afundou ainda mais na crise. Com apenas quatro pontos conquistados em oito rodadas, o time do interior do Rio é o penúltimo colocado do torneio e luta contra o rebaixamento com o Boavista, lanterna da competição.