Repórter chora com possível 'última dança' de Messi e CR7 e deixa Mauro Beting emocionado

O repórter Marcelo Bechler, do Esporte Interativo, chorou ao falar de um possível último confronto entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que se enfrentam nesta tarde na partida entre Barcelona x Juventus, pela Liga dos Campeões.

Direto do estádio Camp Nou, palco do jogo, Marcelo Bechler falou do sentimento que vem tendo desde sábado por conta do que representa a partida, deixando o comentarista Mauro Beting emocionado.

>> Veja a tabela da Liga dos Campeões- Antes de falar do jogo, eu vou falar de uma coisa que talvez nem devesse, porque eu não sou protagonista de nada, mas eu acho que é interessante, porque eu vou ter a experiência que acho que todo mundo que gosta de futebol no século XXI gostaria de ter: talvez, ver o último jogo entre os dois - disse Marcelo em participação no "De Placa".

- Desde sábado eu estou engasgado, com um sentimento estranho. Estou me sentindo mal, triste. Quando eu cheguei aqui no Camp Nou, olhei para trás e vi o estádio vazio, eu acho que acontecia o que eu achava que ia acontecer: talvez seja a última vez, última dança dos dois juntos, e num estádio vazio, no maior estádio da Europa... O estádio vai estar vazio e sem vida - continuou.

Marcelo seguiu seu desabafo, destacou a importância dos dois para ele e chorou.

- O futebol vai seguir como sempre seguiu, mas quem é da nossa geração, hoje, talvez, seja a última vez. Hoje, talvez, seja a última dança que eles vão dançar juntos. Eu sou muito duro, e vou chorar no ar. Num ano de m..., com esse vírus que faz o estádio estar vazio, e todo mundo merece se despedir dos dois... Que triste que é que acabe. E está acabando - completou o repórter chorando, emocionando Mauro Beting.

Barcelona e Juventus se enfrentam às 17h, pela última partida do Grupo G da Liga dos Campeões. O jogo será no Camp Nou, em Barcelona, na Espanha. Ambos já estão classificados para as oitavas de final.