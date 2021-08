Renato Augusto reestreia com golaço, Adson faz dois e Corinthians bate o Ceará pelo Brasileirão

Nem mesmo o mais fanático torcedor do Corinthians imaginaria que o time bateria o Ceará por 3 a 1, na tarde deste domingo, com direito a um golaço de Renato Augusto, logo em sua reestreia após quase seis anos. Isso realmente aconteceu, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão-2021. Adson também brilhou com dois gols e Rick descontou para a equipe cearense.

Timão domina o primeiro tempo e conta com brilho de Adson

A primeira etapa começou como se esperava, ou seja, com um jogo equilibrado, em que as duas equipes levaram pouco perigo. Nos primeiros 15 minutos, foi o Ceará que chegou com duas finalizações: uma de Cléber e outra de Mendoza. A partir dali, porém, o domínio foi do Corinthians, que abriu o placar aos 16 minutos, quando Jô tabelou com Roni pela esquerda, e o volante cruzou para Adson finalizar e balançar a rede sem chances para Richard.



Enquanto isso, a equipe cearense não conseguiu desenvolver seu jogo, tanto pela falta de criatividade quanto pela marcação encaixada do Timão. Isso deu espaço para os donos da casa seguirem buscando ampliar o resultado e conseguiram aos 29 minutos, novamente com Adson, que aproveitou belo cruzamento de Fábio Santos e cabeceou para fazer 2 a 0 na partida.



O Ceará buscou uma reação com Lima, que quase diminuiu o placar, mas o meia mandou a bola para fora. Pouco depois, quem quase marcou mais um foi Adson, que recebeu ótimo passe de Fagner, driblou o goleiro Richard, mas ficou sem ângulo para finalizar e errou o alvo. O Vozão ainda tentou o gol de honra com Cléber, no entanto o jogo foi para o intervalo com o 2 a 0 no marcador.



Renato Augusto reestreia, marca um golaço e Timão confirma vitória



Na volta do vestiário, o Corinthians voltou com o mesmo time, enquanto o Ceará teve uma alteração: Rick no lugar de Jorginho. A mexida surtiu efeito, e os visitantes passaram a dominar a partida nos primeiros 15 minutos de jogo. Tanto é que em uma cobrança de escanteio Luiz Otávio obrigou Cássio a fazer grande defesa, mas Cléber não conseguiu aproveitar o rebote do goleiro.



Acuado, o Timão resolveu mexer e Sylvinho colocou Renato Augusto no lugar de Roni. Não demorou muito para a equipe retomar o domínio do jogo, nem mesmo para que o meio-campista pudesse mostrar seu cartão de visitas, na reestreia, após quase seis anos, com um golaço encobrindo o goleiro e marcando 3 a 0 no placar, dando tranquilidade na partida. No lance seguinte, Rick, do Vozão, marcou um pelo gol para diminuir a vantagem corintiana.



Depois da sequência de gols, um para cada lado, o ritmo da partida caiu demais e nenhum dos times conseguiu levar perigo ao gol do goleiro adversário. Com isso, melhor para o Timão, que já tinha vantagem no placar e conseguiu manter o 3 a 1 no marcador para voltar a vencer em casa após quatro jogos de jejum e quase dois meses sem comemorar na Arena.



E agora?



Com a vitória, o Corinthians sobe para a oitava posição na tabela com 21 pontos e enfrenta o Athletico-PR, no próximo domingo, fora de casa, pela 17ª rodada do Brasileirão. Já o Ceará fica no sétimo lugar com 23 pontos e vai enfrentar o Flamengo, no Castelão, também no próximo domingo.



FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 1 CEARÁ

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data-Hora: 15/8/2021 - 16h

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rafael Traci (Fifa/SC)

Público/renda: Portões Fechados

Cartões amarelos: Fábio Santos (COR) Jael (CEA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Adson (16'/1ºT) (1-0), Adson (29'/1ºT) (2-0), Renato Augusto (22'/2ºT) (3-0), Rick (24'/2ºT) (3-1)



CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Roni (Renato Augusto, aos 17'/2ºT) e Giuliano (Xavier, aos 30'/2ºT); Gustavo Mosquito (Marquinhos, aos 30'/2ºT), Adson (Mateus Vital, aos 24'/2ºT) e Jô. Técnico: Sylvinho.



CEARÁ: Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Marlon (Pedro Naressi, aos 17'/2ºT); Jorginho (Rick, no intervalo), Lima (Erick, aos 29'/2ºT) e Mendoza (Airton, aos 29'/2ºT); Cléber (Jael, aos 17'/2ºT). Técnico: Guto Ferreira.