Remo x Aparecidense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (05/08) pelo Brasileirão

Remo x Aparecidense se enfrentam hoje, segunda-feira (05/08), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Aparecidense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Tv Zapping, DAZN e Nosso Futebol+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Remo soma 19 pontos, 6 vitórias, 1 empates, 8 derrotas, 17 gols marcados e 22 gols sofridos. O Leão iniciou a rodada a três pontos do G-8 da competição e volta a jogar em casa com o objetivo de vencer a qualquer custo. Atualmente, o clube paraense está em 10º lugar na tabela e uma vitória pode colocar o time na zona de classificação.

Já o Aparecidense acumula 15 pontos, 3 vitórias, 6 empate, 6 derrotas, 16 gols marcados e 22 gols sofridos no Brasileirão. O clube vem de um empate em 1 a 1 e busca se recuperar para sair da zona de rebaixamento. Atualmente, o clube está em 17º lugar na tabela de classificação.

Remo x Aparecidense​: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, João Afonso (Ligger) e Bruno Bispo; Diogo Batista (Kelvin), Jaderson (Bruno Silva), Pavani e Raimar (Sávio); Pedro Vitor (Bruno Silva), Guilherme Cachoeira (Rodrigo Alves) e Ytalo (Ribamar). Técnico: Rodrigo Santana

Aparecidense: Matheus Alves; Genilson, Maurício, Vanderley e Emanuel; Luan Martins, Du Fernandes, Guilherme Nunes e Falcão; Caurai (Alan James) e Rubens. Técnico: Emerson Ávila.

FICHA TÉCNICA

Remo x Aparecidense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: estádio Mangueirão, em Belém

Data/Horário: 05 de agosto de 2024, 20h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Felipe Saraiva.)