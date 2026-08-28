Remo, Paysandu, Tuna e Vasco lançam camisas especiais para o Círio 2026 na terça (1º) Clube carioca renovou a parceria com a DFN após sucesso de vendas no ano passado. Caio Maia 28.08.26 14h06 Diretoria da Festa lança camisas do Círio de Remo, Paysandu, Tuna e Vasco (Divulgação) Remo, Paysandu, Tuna e Vasco renovam, nesta terça-feira (1º), a parceria com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para o lançamento das camisas oficiais em homenagem ao Círio de Nazaré 2026. O evento será realizado a partir das 19h, na Casa de Plácido, em Belém, e marcará a segunda participação consecutiva do clube carioca no projeto. A iniciativa faz parte do Projeto Selo do Círio. Remo e Paysandu integram a ação desde 2021, enquanto a Tuna passou a participar no ano seguinte. Já o Vasco estreou em 2025 como o primeiro clube de fora do Pará a produzir uma camisa oficial com a temática do Círio. Para os três principais clubes paraenses, esta será a sexta edição do projeto. As novas peças serão apresentadas oficialmente durante o evento, mas a organização já antecipou alguns detalhes do modelo deste ano. O tecido terá brilho acetinado, com detalhes em dourado, enquanto a estampa jacquard será inspirada nas flores do manto de Nossa Senhora de Nazaré e nas cordas da procissão do Círio. A camisa também terá uma coroa bordada na gola. As camisas do Remo, Paysandu e Tuna começam a ser vendidas na quarta-feira (2). A peça bicolor custará R$ 219,99 e será comercializada nas lojas oficiais do Paysandu. A do Remo terá preço de R$ 209,99 e estará disponível nas lojas oficiais do clube. Já a camisa da Tuna custará R$ 200 e será vendida na sede do clube, na avenida Almirante Barroso. A camisa do Vasco não será comercializada em lojas físicas no Pará. A venda será feita pela internet, com entrega para todo o Estado, e a data de início ainda será divulgada. Criado em 2017, o Selo do Círio certifica produtos e serviços relacionados à festividade e tem como objetivos garantir qualidade, originalidade e compromisso com a preservação da cultura local. Parte da renda obtida com os produtos é destinada às obras sociais da Paróquia de Nazaré e da Arquidiocese de Belém. Segundo Antonio Sousa, coordenador do Círio 2026, a participação do Vasco pelo segundo ano consecutivo reforça a expansão do projeto para além do Pará. “O Círio já ultrapassou as fronteiras do Pará e conquistou o coração de torcedores em todo o país”, afirmou. O Círio de Nazaré 2026 é realizado pela Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré e Diretoria da Festa de Nazaré. Reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, a festividade terá novamente produtos licenciados com o Selo Oficial do Círio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia círio 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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