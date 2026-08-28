Lembra dele? Meia que pertence ao Remo e conseguiu o acesso é emprestado para time da Série C O meio-campista Guty, de 23 anos, foi emprestado pelo Remo ao Amazonas-AM, para jogar a Série C Fábio Will 28.08.26 11h26 Guty subiu com o Remo para a Série B em 2024 (Talita Gouvêa / Instagram @guty_meireles03) O meia Guty, de 23 anos, vai mudar de clube na reta decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador, que pertence ao Remo, foi emprestado ao Amazonas-AM e chega para reforçar a equipe na disputa por uma vaga na segunda fase da competição. A transferência também marca o reencontro do atleta com o técnico Rodrigo Santana, com quem trabalhou no clube azulino. Gut integrou o profissional do Remo na temporada 2023, mas antes teve passagem pelo Castanhal e o Amazônia Independente. No time azulino, não conseguiu ter sequência na carreira, esteve em algumas partidas quando m Remo atuava na Série C e perdeu espaço com alavancada azulina até chegar à Série A. Guty em treinamento com a camisa do Remo (Samara Miranda / Remo) No Amazonas, Guty vai reencontrar o técnico Rodrigo Santana, com quem trabalhou no Remo na temporada 2024, quando esteve no elenco azulino que conquistou o acesso à Série B. Dono de seus direitos federativos, o Remo emprestou o jogador para alguns clubes, como o Primavera-SP, Santa Rosa-PA e o Brasil de Pelotas-RS, onde atuou em 14 partidas neste ano, marcou dois gols e deu duas assistências. A sua temporada no Amazonas pode ser de apenas um jogo. A Onça Pintada chega à última rodada da Série C ainda brigando por uma das vagas no quadrangular final. Com 25 pontos, o Amazonas precisa vencer o Ypiranga-RS, em Manaus (AM) e torcer por uma combinação de resultado para avançar de fase. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série c guty futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Rangel convoca torcida do Remo para decisão contra o Coritiba Goleiro destaca importância do apoio no Mangueirão e afirma que elenco vai em busca da vitória para deixar o Z4 28.08.26 19h20 Futebol Remo: torcida organizada e lideranças do elenco vão reunir neste sábado Reunião deve ser de cobranças e explicações pelo momento que a equipe vive no Brasileirão 28.08.26 16h13 FUTEBOL Lembra dele? Meia que pertence ao Remo e conseguiu o acesso é emprestado para time da Série C O meio-campista Guty, de 23 anos, foi emprestado pelo Remo ao Amazonas-AM, para jogar a Série C 28.08.26 11h26 Futebol Zé Ricardo trata duelo com Coritiba como 'final' e pede Remo mais agressivo para sair do Z-4 Meia azulino reconhece frustração pelos resultados recentes, destaca força da torcida e afirma que equipe precisa “propor mais o jogo” para reagir na Série A 27.08.26 19h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu joga pela classificação em um Mangueirão lotado Papão recebe o Maringá neste sábado, pela última rodada da primeira fase da Série C, e precisa apenas de um empate para garantir presença no quadrangular do acesso 29.08.26 8h00 FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15 DECISÃO Cacá é suspenso pelo STJD após tentar rasgar camisa de Jean Lucas no clássico Ba-Vi Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou nesta quinta-feira a punição ao atleta rubro-negro e absolveu o meio-campista Jean Lucas. 27.08.26 17h11