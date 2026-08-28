Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Lembra dele? Meia que pertence ao Remo e conseguiu o acesso é emprestado para time da Série C

O meio-campista Guty, de 23 anos, foi emprestado pelo Remo ao Amazonas-AM, para jogar a Série C

Fábio Will
fonte

Guty subiu com o Remo para a Série B em 2024 (Talita Gouvêa / Instagram @guty_meireles03)

O meia Guty, de 23 anos, vai mudar de clube na reta decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador, que pertence ao Remo, foi emprestado ao Amazonas-AM e chega para reforçar a equipe na disputa por uma vaga na segunda fase da competição. A transferência também marca o reencontro do atleta com o técnico Rodrigo Santana, com quem trabalhou no clube azulino.

Gut integrou o profissional do Remo na temporada 2023, mas antes teve passagem pelo Castanhal e o Amazônia Independente. No time azulino, não conseguiu ter sequência na carreira, esteve em algumas partidas quando m Remo atuava na Série C e perdeu espaço com alavancada azulina até chegar à Série A.

image Guty em treinamento com a camisa do Remo (Samara Miranda / Remo)

No Amazonas, Guty vai reencontrar o técnico Rodrigo Santana, com quem trabalhou no Remo na temporada 2024, quando esteve no elenco azulino que conquistou o acesso à Série B. Dono de seus direitos federativos, o Remo emprestou o jogador para alguns clubes, como o Primavera-SP, Santa Rosa-PA e o Brasil de Pelotas-RS, onde atuou em 14 partidas neste ano, marcou dois gols e deu duas assistências.

A sua temporada no Amazonas pode ser de apenas um jogo. A Onça Pintada chega à última rodada da Série C ainda brigando por uma das vagas no quadrangular final. Com 25 pontos, o Amazonas precisa vencer o Ypiranga-RS, em Manaus (AM) e torcer por uma combinação de resultado para avançar de fase.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

série c

guty

futebol

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Rangel convoca torcida do Remo para decisão contra o Coritiba

Goleiro destaca importância do apoio no Mangueirão e afirma que elenco vai em busca da vitória para deixar o Z4

28.08.26 19h20

Futebol

Remo: torcida organizada e lideranças do elenco vão reunir neste sábado

Reunião deve ser de cobranças e explicações pelo momento que a equipe vive no Brasileirão

28.08.26 16h13

FUTEBOL

Lembra dele? Meia que pertence ao Remo e conseguiu o acesso é emprestado para time da Série C

O meio-campista Guty, de 23 anos, foi emprestado pelo Remo ao Amazonas-AM, para jogar a Série C

28.08.26 11h26

Futebol

Zé Ricardo trata duelo com Coritiba como 'final' e pede Remo mais agressivo para sair do Z-4

Meia azulino reconhece frustração pelos resultados recentes, destaca força da torcida e afirma que equipe precisa “propor mais o jogo” para reagir na Série A

27.08.26 19h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu joga pela classificação em um Mangueirão lotado

Papão recebe o Maringá neste sábado, pela última rodada da primeira fase da Série C, e precisa apenas de um empate para garantir presença no quadrangular do acesso

29.08.26 8h00

FUTEBOL

É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas

Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras

28.08.26 10h36

FUTEBOL

Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria

Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente

28.08.26 13h15

DECISÃO

Cacá é suspenso pelo STJD após tentar rasgar camisa de Jean Lucas no clássico Ba-Vi

Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou nesta quinta-feira a punição ao atleta rubro-negro e absolveu o meio-campista Jean Lucas.

27.08.26 17h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda