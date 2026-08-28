Lembra dele? Meia que pertence ao Remo e conseguiu o acesso é emprestado para time da Série C

O meia Guty, de 23 anos, vai mudar de clube na reta decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador, que pertence ao Remo, foi emprestado ao Amazonas-AM e chega para reforçar a equipe na disputa por uma vaga na segunda fase da competição. A transferência também marca o reencontro do atleta com o técnico Rodrigo Santana, com quem trabalhou no clube azulino.

Gut integrou o profissional do Remo na temporada 2023, mas antes teve passagem pelo Castanhal e o Amazônia Independente. No time azulino, não conseguiu ter sequência na carreira, esteve em algumas partidas quando m Remo atuava na Série C e perdeu espaço com alavancada azulina até chegar à Série A.

Guty em treinamento com a camisa do Remo (Samara Miranda / Remo)

No Amazonas, Guty vai reencontrar o técnico Rodrigo Santana, com quem trabalhou no Remo na temporada 2024, quando esteve no elenco azulino que conquistou o acesso à Série B. Dono de seus direitos federativos, o Remo emprestou o jogador para alguns clubes, como o Primavera-SP, Santa Rosa-PA e o Brasil de Pelotas-RS, onde atuou em 14 partidas neste ano, marcou dois gols e deu duas assistências.

A sua temporada no Amazonas pode ser de apenas um jogo. A Onça Pintada chega à última rodada da Série C ainda brigando por uma das vagas no quadrangular final. Com 25 pontos, o Amazonas precisa vencer o Ypiranga-RS, em Manaus (AM) e torcer por uma combinação de resultado para avançar de fase.