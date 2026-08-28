Inter Miami anuncia novo técnico argentino para comandar o astro Lionel Messi O novo comandante chega em meio a um momento conturbado da equipe que amarga cinco confrontos sem vitória Estadão Conteúdo 28.08.26 8h48 O Inter Miami anunciou nesta sexta-feira a contratação de seu novo treinador. O argentino Cristian "Kily" González chega para liderar o astro Lionel Messi e assume o posto que era ocupado por Guillermo Hoyos. Em suas redes sociais, o clube oficializou a mudança. "O Inter Miami CF anunciou hoje que chegou a um acordo com Cristian Alberto "Kily" González para que este se torne o novo treinador da equipe principal. González assumirá oficialmente o cargo assim que receber as permissões de trabalho necessárias", diz parte do texto. O clube informou ainda que Hoyos, substituído após uma sequência de resultados ruins, "continuará provisoriamente no comando da equipe até a chegada do novo treinador e de sua comissão técnica". González vai assumir o cargo assim que obtiver as permissões de trabalho necessárias nos Estados Unidos. O novo comandante chega em meio a um momento conturbado da equipe que amarga cinco confrontos sem vitória. Para a partida deste final de semana, no entanto, o Inter Miami não vai poder contar com Hoyos porque ele está suspenso por uma partida pela Major League Soccer (MLS). No sábado, a equipe entra em campo para enfrentar o CF Montreal. Hoyos, que antes trabalhava como diretor esportivo, passou a ser o treinador em abril, na vaga do ex-meio-campista Javier Mascherando. O último clube de González foi o Platense. Desempregado desde outubro de 2025, ele desembarca nos Estados Unidos com a missão de resgatar o melhor futebol do Inter Miami. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Inter Miami Messi novo treinador COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Quadrangular da Série C: Site de estatística aponta acesso do Paysandu à Série B Antes da bola rolar, o site 'Chance de Gol' aponta que o Paysandu ficará com uma das vagas para a Série B 2027 02.09.26 11h46 Futebol Barrados: Remo x Flamengo terá proibição a camisa de outros clubes; entenda Clube faz alerta antes do jogo contra o Flamengo, neste domingo (6), pela 26ª rodada do Brasileirão 02.09.26 11h36 Carlos Ferreira Por que acreditar no Papão? 02.09.26 10h18 FUTEBOL Torcida do Flamengo esgota ingressos para o jogo contra o Remo no Mangueirão Torcida rubro-negra já deu seu recado e esgotou os 10% da carga de ingresso destinada ao setor visitante 02.09.26 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Torcida do Flamengo esgota ingressos para o jogo contra o Remo no Mangueirão Torcida rubro-negra já deu seu recado e esgotou os 10% da carga de ingresso destinada ao setor visitante 02.09.26 9h30 Futebol Barrados: Remo x Flamengo terá proibição a camisa de outros clubes; entenda Clube faz alerta antes do jogo contra o Flamengo, neste domingo (6), pela 26ª rodada do Brasileirão 02.09.26 11h36 FUTEBOL Quadrangular da Série C: Site de estatística aponta acesso do Paysandu à Série B Antes da bola rolar, o site 'Chance de Gol' aponta que o Paysandu ficará com uma das vagas para a Série B 2027 02.09.26 11h46 Futebol Remo, Paysandu, Tuna e Vasco lançam camisas especiais para o Círio de Nazaré 2026 Evento reuniu representantes dos quatro clubes e os mascotes de Remo, Paysandu e Tuna; parceria com o Selo do Círio chega ao sexto ano 01.09.26 20h55