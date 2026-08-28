Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Inter Miami anuncia novo técnico argentino para comandar o astro Lionel Messi

O novo comandante chega em meio a um momento conturbado da equipe que amarga cinco confrontos sem vitória

Estadão Conteúdo

O Inter Miami anunciou nesta sexta-feira a contratação de seu novo treinador. O argentino Cristian "Kily" González chega para liderar o astro Lionel Messi e assume o posto que era ocupado por Guillermo Hoyos. Em suas redes sociais, o clube oficializou a mudança.

"O Inter Miami CF anunciou hoje que chegou a um acordo com Cristian Alberto "Kily" González para que este se torne o novo treinador da equipe principal. González assumirá oficialmente o cargo assim que receber as permissões de trabalho necessárias", diz parte do texto.

O clube informou ainda que Hoyos, substituído após uma sequência de resultados ruins, "continuará provisoriamente no comando da equipe até a chegada do novo treinador e de sua comissão técnica". González vai assumir o cargo assim que obtiver as permissões de trabalho necessárias nos Estados Unidos.

O novo comandante chega em meio a um momento conturbado da equipe que amarga cinco confrontos sem vitória. Para a partida deste final de semana, no entanto, o Inter Miami não vai poder contar com Hoyos porque ele está suspenso por uma partida pela Major League Soccer (MLS). No sábado, a equipe entra em campo para enfrentar o CF Montreal.

Hoyos, que antes trabalhava como diretor esportivo, passou a ser o treinador em abril, na vaga do ex-meio-campista Javier Mascherando. O último clube de González foi o Platense. Desempregado desde outubro de 2025, ele desembarca nos Estados Unidos com a missão de resgatar o melhor futebol do Inter Miami.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Inter Miami

Messi

novo treinador
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Quadrangular da Série C: Site de estatística aponta acesso do Paysandu à Série B

Antes da bola rolar, o site 'Chance de Gol' aponta que o Paysandu ficará com uma das vagas para a Série B 2027

02.09.26 11h46

Futebol

Barrados: Remo x Flamengo terá proibição a camisa de outros clubes; entenda

Clube faz alerta antes do jogo contra o Flamengo, neste domingo (6), pela 26ª rodada do Brasileirão

02.09.26 11h36

Carlos Ferreira

Por que acreditar no Papão?

02.09.26 10h18

FUTEBOL

Torcida do Flamengo esgota ingressos para o jogo contra o Remo no Mangueirão

Torcida rubro-negra já deu seu recado e esgotou os 10% da carga de ingresso destinada ao setor visitante

02.09.26 9h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Torcida do Flamengo esgota ingressos para o jogo contra o Remo no Mangueirão

Torcida rubro-negra já deu seu recado e esgotou os 10% da carga de ingresso destinada ao setor visitante

02.09.26 9h30

Futebol

Barrados: Remo x Flamengo terá proibição a camisa de outros clubes; entenda

Clube faz alerta antes do jogo contra o Flamengo, neste domingo (6), pela 26ª rodada do Brasileirão

02.09.26 11h36

FUTEBOL

Quadrangular da Série C: Site de estatística aponta acesso do Paysandu à Série B

Antes da bola rolar, o site 'Chance de Gol' aponta que o Paysandu ficará com uma das vagas para a Série B 2027

02.09.26 11h46

Futebol

Remo, Paysandu, Tuna e Vasco lançam camisas especiais para o Círio de Nazaré 2026

Evento reuniu representantes dos quatro clubes e os mascotes de Remo, Paysandu e Tuna; parceria com o Selo do Círio chega ao sexto ano

01.09.26 20h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda