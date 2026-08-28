Inter Miami anuncia novo técnico argentino para comandar o astro Lionel Messi

O Inter Miami anunciou nesta sexta-feira a contratação de seu novo treinador. O argentino Cristian "Kily" González chega para liderar o astro Lionel Messi e assume o posto que era ocupado por Guillermo Hoyos. Em suas redes sociais, o clube oficializou a mudança.

"O Inter Miami CF anunciou hoje que chegou a um acordo com Cristian Alberto "Kily" González para que este se torne o novo treinador da equipe principal. González assumirá oficialmente o cargo assim que receber as permissões de trabalho necessárias", diz parte do texto.

O clube informou ainda que Hoyos, substituído após uma sequência de resultados ruins, "continuará provisoriamente no comando da equipe até a chegada do novo treinador e de sua comissão técnica". González vai assumir o cargo assim que obtiver as permissões de trabalho necessárias nos Estados Unidos.

O novo comandante chega em meio a um momento conturbado da equipe que amarga cinco confrontos sem vitória. Para a partida deste final de semana, no entanto, o Inter Miami não vai poder contar com Hoyos porque ele está suspenso por uma partida pela Major League Soccer (MLS). No sábado, a equipe entra em campo para enfrentar o CF Montreal.

Hoyos, que antes trabalhava como diretor esportivo, passou a ser o treinador em abril, na vaga do ex-meio-campista Javier Mascherando. O último clube de González foi o Platense. Desempregado desde outubro de 2025, ele desembarca nos Estados Unidos com a missão de resgatar o melhor futebol do Inter Miami.