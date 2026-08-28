Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente Fábio Will 28.08.26 13h15 Eltinho subiu com o Paysandu para a Série B (John Wesley / Paysandu) A aposentadoria é um momento delicado para qualquer jogador de futebol. E o dia de “pendurar as chuteiras” chegou para o lateral Eltinho, es-Paysandu e que conquistou o acesso com o Papão da Curuzu à Série B em 2023. O jogador estava defendendo o Parará-PR, clube que iniciou a carreira. Aos 39 anos, Eltinho encerrou a carreira e acumulou passagens pelo Flamengo-RJ, Coritiba-PR, Avaí-SC, Juventude-RS, Náutico-PE, Criciúma-SC, além de Londrina-PR, Internacional-RS e ABC-RN. Pelo Paysandu, Eltinho atuou em 2023, realizou nove partidas e fez parte da campanha bicolor que terminou com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Em vídeo postado pelo Paraná-PR, Eltinho se despediu da carreira, relembrou momentos bons e difíceis, mesmo antes de ser jogador profissional e agradeceu ao Tricolor pela oportunidade, aos amigos, torcedores, familiares, atletas, técnicos e diretoria do Paraná. “Nação Paranista, torcedores de outros clubes, amigos, família, chegou a hora de me despedir oficialmente dos gramados. E falar sobre o fim da minha carreira é falar sobre uma vida inteira. Eu comecei aqui, foi o Paraná Clube, na Vila Olímpica, onde menino, que eu comecei a sonhar em ser jogador de futebol. Em 2026, eu tive a oportunidade de voltar mais uma vez, para lutar, para ajudar, para defender as cores. E talvez essa tenha sido a minha maior escolha da minha carreira, escolher estar aqui nos momentos bons, mas, principalmente, nos momentos difíceis. Uma forma de agradecer ao clube que acreditou em mim quando eu ainda era menino. Hoje eu olho para trás, eu só consigo sentir gratidão pelos companheiros, pelos treinadores, por todos que fizeram parte dessa caminhada, pela minha família, pelos meus amigos e por cada torcedor que cantou, aplaudiu, cobrou e acreditou. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Doei meu corpo, minha dedicação, minha alma e, principalmente, o meu coração”, disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu eltinho futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu joga pela classificação em um Mangueirão lotado Papão recebe o Maringá neste sábado, pela última rodada da primeira fase da Série C, e precisa apenas de um empate para garantir presença no quadrangular do acesso 29.08.26 8h00 FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15 FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 Futebol Paysandu mira classificação diante do Maringá com força da torcida e 'garra' em campo Terceiro colocado, com 29 pontos, Papão precisa apenas de um empate no Mangueirão para avançar; Thayllon destaca união do elenco e pede apoio até o fim 27.08.26 20h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu joga pela classificação em um Mangueirão lotado Papão recebe o Maringá neste sábado, pela última rodada da primeira fase da Série C, e precisa apenas de um empate para garantir presença no quadrangular do acesso 29.08.26 8h00 FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15 DECISÃO Cacá é suspenso pelo STJD após tentar rasgar camisa de Jean Lucas no clássico Ba-Vi Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou nesta quinta-feira a punição ao atleta rubro-negro e absolveu o meio-campista Jean Lucas. 27.08.26 17h11