Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria

Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente

Fábio Will
fonte

Eltinho subiu com o Paysandu para a Série B (John Wesley / Paysandu)

A aposentadoria é um momento delicado para qualquer jogador de futebol. E o dia de “pendurar as chuteiras” chegou para o lateral Eltinho, es-Paysandu e que conquistou o acesso com o Papão da Curuzu à Série B em 2023. O jogador estava defendendo o Parará-PR, clube que iniciou a carreira.

Aos 39 anos, Eltinho encerrou a carreira e acumulou passagens pelo Flamengo-RJ, Coritiba-PR, Avaí-SC, Juventude-RS, Náutico-PE, Criciúma-SC, além de Londrina-PR, Internacional-RS e ABC-RN. Pelo Paysandu, Eltinho atuou em 2023, realizou nove partidas e fez parte da campanha bicolor que terminou com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Em vídeo postado pelo Paraná-PR, Eltinho se despediu da carreira, relembrou momentos bons e difíceis, mesmo antes de ser jogador profissional e agradeceu ao Tricolor pela oportunidade, aos amigos, torcedores, familiares, atletas, técnicos e diretoria do Paraná.

“Nação Paranista, torcedores de outros clubes, amigos, família, chegou a hora de me despedir oficialmente dos gramados. E falar sobre o fim da minha carreira é falar sobre uma vida inteira. Eu comecei aqui, foi o Paraná Clube, na Vila Olímpica, onde menino, que eu comecei a sonhar em ser jogador de futebol.

Em 2026, eu tive a oportunidade de voltar mais uma vez, para lutar, para ajudar, para defender as cores. E talvez essa tenha sido a minha maior escolha da minha carreira, escolher estar aqui nos momentos bons, mas, principalmente, nos momentos difíceis. Uma forma de agradecer ao clube que acreditou em mim quando eu ainda era menino.

Hoje eu olho para trás, eu só consigo sentir gratidão pelos companheiros, pelos treinadores, por todos que fizeram parte dessa caminhada, pela minha família, pelos meus amigos e por cada torcedor que cantou, aplaudiu, cobrou e acreditou. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Doei meu corpo, minha dedicação, minha alma e, principalmente, o meu coração”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

eltinho

futebol

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Paysandu joga pela classificação em um Mangueirão lotado

Papão recebe o Maringá neste sábado, pela última rodada da primeira fase da Série C, e precisa apenas de um empate para garantir presença no quadrangular do acesso

29.08.26 8h00

FUTEBOL

Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria

Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente

28.08.26 13h15

FUTEBOL

É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas

Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras

28.08.26 10h36

Futebol

Paysandu mira classificação diante do Maringá com força da torcida e 'garra' em campo

Terceiro colocado, com 29 pontos, Papão precisa apenas de um empate no Mangueirão para avançar; Thayllon destaca união do elenco e pede apoio até o fim

27.08.26 20h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu joga pela classificação em um Mangueirão lotado

Papão recebe o Maringá neste sábado, pela última rodada da primeira fase da Série C, e precisa apenas de um empate para garantir presença no quadrangular do acesso

29.08.26 8h00

FUTEBOL

É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas

Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras

28.08.26 10h36

FUTEBOL

Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria

Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente

28.08.26 13h15

DECISÃO

Cacá é suspenso pelo STJD após tentar rasgar camisa de Jean Lucas no clássico Ba-Vi

Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou nesta quinta-feira a punição ao atleta rubro-negro e absolveu o meio-campista Jean Lucas.

27.08.26 17h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda