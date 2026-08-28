Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria

A aposentadoria é um momento delicado para qualquer jogador de futebol. E o dia de “pendurar as chuteiras” chegou para o lateral Eltinho, es-Paysandu e que conquistou o acesso com o Papão da Curuzu à Série B em 2023. O jogador estava defendendo o Parará-PR, clube que iniciou a carreira.

Aos 39 anos, Eltinho encerrou a carreira e acumulou passagens pelo Flamengo-RJ, Coritiba-PR, Avaí-SC, Juventude-RS, Náutico-PE, Criciúma-SC, além de Londrina-PR, Internacional-RS e ABC-RN. Pelo Paysandu, Eltinho atuou em 2023, realizou nove partidas e fez parte da campanha bicolor que terminou com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Em vídeo postado pelo Paraná-PR, Eltinho se despediu da carreira, relembrou momentos bons e difíceis, mesmo antes de ser jogador profissional e agradeceu ao Tricolor pela oportunidade, aos amigos, torcedores, familiares, atletas, técnicos e diretoria do Paraná.

“Nação Paranista, torcedores de outros clubes, amigos, família, chegou a hora de me despedir oficialmente dos gramados. E falar sobre o fim da minha carreira é falar sobre uma vida inteira. Eu comecei aqui, foi o Paraná Clube, na Vila Olímpica, onde menino, que eu comecei a sonhar em ser jogador de futebol.

Em 2026, eu tive a oportunidade de voltar mais uma vez, para lutar, para ajudar, para defender as cores. E talvez essa tenha sido a minha maior escolha da minha carreira, escolher estar aqui nos momentos bons, mas, principalmente, nos momentos difíceis. Uma forma de agradecer ao clube que acreditou em mim quando eu ainda era menino.

Hoje eu olho para trás, eu só consigo sentir gratidão pelos companheiros, pelos treinadores, por todos que fizeram parte dessa caminhada, pela minha família, pelos meus amigos e por cada torcedor que cantou, aplaudiu, cobrou e acreditou. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Doei meu corpo, minha dedicação, minha alma e, principalmente, o meu coração”, disse.