Remo ou Paysandu? Veja quem leva a melhor na disputa de seguidores no Instagram; veja o 'TOP 20'

O Paysandu conseguiu chegar nesta semana à marca de 1 milhão de seguidores na rede social Instagram. A conquista pode representar ao clube uma maior visibilidade e a possibilidade de patrocínios e uma valorização maior da marca. Com a meta alcançada, o Papão entrou no “TOP 20” de clubes que ultrapassaram a marca de 1 milhão de adeptos, que conta também com o Remo.

De acordo com o Ibope Repucom, que realiza as métricas e o levantamento das redes sociais dos clubes do Brasil, no mês de agosto, o Flamengo segue como o clube com mais seguidores, tanto juntando todas as redes sociais, quanto somente o Instagram. A diferença no Insta para o Corinthians, segundo colocado é de 9 milhões de seguidores.

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Sul e Sudeste

Os clubes do eixo Sul-Sudeste dominam as primeiras colocações com mais seguidores. Agremiações como Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama, além de Grêmio, Cruzeiro, Atlético-MG e Fluminense, encabeçam a lista de equipes com mais seguidores.

Norte e Nordeste

As regiões Norte e Nordeste também são representadas no TOP 20 de clubes com mais seguidores no Brasil. Destaque para o Bahia, que é a agremiação com mais seguidores do Nordeste. Já o Remo, segundo o levantamento do Ibope Repucom, possui 1.059 milhão e ocupa a 19ª posição. O Paysandu com a meta de 1 milhão de seguidores, fecha a lista do “TOP 20” de clubes mais seguidos do Brasil no Instagram.

Veja os 20 maiores clubes no Instagram (até 13h de 27 de agosto de 2026)

1 - Flamengo - 24.992 milhões

2 - Corinthians - 15.721 milhões

3 - Santos - 8.424 milhões

4 - Palmeiras - 7.650 milhões

5 - São Paulo - 6.981 milhões

6 - Vasco da Gama - 3.868 milhões

7 - Grêmio - 3.673 milhões

8 - Cruzeiro - 3.608 milhões

9 - Atlético-MG - 3.463 milhões

10 - Fluminense - 2.730 milhões

11 - Internacional-RS - 2.387 milhões

12 - Bahia - 2.039 milhões

13 - Botafogo - 2.011 milhões

14 - Vitória - 1.933 milhão

15 - Chapecoense - 1.887 milhão

16 - Sport-PE - 1.751 milhão

17 - Fortaleza - 1.704 milhão

18 - Ceará - 1.563 milhão

19 - CLUBE DO REMO - 1,063,463

20 - PAYSANDU - 1,004,865