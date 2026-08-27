Remo ou Paysandu? Veja quem leva a melhor na disputa de seguidores no Instagram; veja o 'TOP 20' Leão e Papão fazem parte dos clubes que possuem mais seguidores no Instagram Fábio Will 27.08.26 11h38 Remo e Paysandu representam o Norte em ranking de seguidores no Instagram (Akira Onuma / Arquivo O Liberal - Fábio Costa / Arquivo O Liberal) O Paysandu conseguiu chegar nesta semana à marca de 1 milhão de seguidores na rede social Instagram. A conquista pode representar ao clube uma maior visibilidade e a possibilidade de patrocínios e uma valorização maior da marca. Com a meta alcançada, o Papão entrou no “TOP 20” de clubes que ultrapassaram a marca de 1 milhão de adeptos, que conta também com o Remo. De acordo com o Ibope Repucom, que realiza as métricas e o levantamento das redes sociais dos clubes do Brasil, no mês de agosto, o Flamengo segue como o clube com mais seguidores, tanto juntando todas as redes sociais, quanto somente o Instagram. A diferença no Insta para o Corinthians, segundo colocado é de 9 milhões de seguidores. VEJA MAIS Ex-artilheiro do Remo, Pedro Rocha reencontra o Fenômeno Azul no Mangueirão pela Série A Um dos principais jogadores na conquista do acesso à Série A, Pedro Rocha retorna a Belém para enfrentar o Remo, clube que o recuperou para o futebol Kukri encaminha acerto com o Paysandu; saiba detalhes Paysandu pagará R$ 100 mil pelo empréstimo, com opção de compra, e terá porcentagem em possível venda futura. Remo entra pela primeira vez no ranking das 30 marcas mais valiosas do país Estudo aponta salto de 328% em seis anos, impulsionado por estrutura, torcida e desempenho em campo Sul e Sudeste Os clubes do eixo Sul-Sudeste dominam as primeiras colocações com mais seguidores. Agremiações como Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama, além de Grêmio, Cruzeiro, Atlético-MG e Fluminense, encabeçam a lista de equipes com mais seguidores. Norte e Nordeste As regiões Norte e Nordeste também são representadas no TOP 20 de clubes com mais seguidores no Brasil. Destaque para o Bahia, que é a agremiação com mais seguidores do Nordeste. Já o Remo, segundo o levantamento do Ibope Repucom, possui 1.059 milhão e ocupa a 19ª posição. O Paysandu com a meta de 1 milhão de seguidores, fecha a lista do “TOP 20” de clubes mais seguidos do Brasil no Instagram. Veja os 20 maiores clubes no Instagram (até 13h de 27 de agosto de 2026) 1 - Flamengo - 24.992 milhões 2 - Corinthians - 15.721 milhões 3 - Santos - 8.424 milhões 4 - Palmeiras - 7.650 milhões 5 - São Paulo - 6.981 milhões 6 - Vasco da Gama - 3.868 milhões 7 - Grêmio - 3.673 milhões 8 - Cruzeiro - 3.608 milhões 9 - Atlético-MG - 3.463 milhões 10 - Fluminense - 2.730 milhões 11 - Internacional-RS - 2.387 milhões 12 - Bahia - 2.039 milhões 13 - Botafogo - 2.011 milhões 14 - Vitória - 1.933 milhão 15 - Chapecoense - 1.887 milhão 16 - Sport-PE - 1.751 milhão 17 - Fortaleza - 1.704 milhão 18 - Ceará - 1.563 milhão 19 - CLUBE DO REMO - 1,063,463 20 - PAYSANDU - 1,004,865 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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