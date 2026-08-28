Colunista de O Liberal produz documentário sobre Manoel Maria, ídolo do Santos

A trajetória de Manoel Maria, um dos grandes nomes do futebol paraense e ídolo do Santos Futebol Clube, ganhou um registro histórico nas telas. O documentário de 28 minutos, idealizado e produzido pelo jornalista Carlos Ferreira, do Grupo Liberal, foi lançado oficialmente no cinema do Museu do Pelé, em Santos (SP), com a presença de personalidades e ídolos do esporte.

A produção traz um copilado de gols, entrevistas antigas, matérias de época e bastidores da relação entre o ex-jogador e o Rei Pelé, de quem Manoel Maria era considerado o melhor amigo.

Jornalista Carlos Ferreira e o ex-jogador Manoel Maria (Arquivo pessoal)

Do reencontro ao projeto

A ideia de registrar a história em filme nasceu no ano 2000, após uma votação promovida por Carlos Ferreira em sua coluna. Após eleger a Seleção Paraense do século, nasceu uma amizade verdadeira e que rendeu bons encontros e muitas histórias.

"Fiz a eleição dos jogadores paraenses do século mobilizando os jornalistas mais antigos, e o Manoel Maria foi eleito o melhor ponta-direita. Quando ele veio a Belém, nos tornamos amigos. Conhecendo mais a fundo a relação e a convivência dele com o Pelé, percebi que tinha em mãos um material valioso para um documentário", relembrou Ferreira.

Entre os destaques do curta-metragem estão registros dos dois ex-atletas relembrando a histórica partida contra o Clube do Remo, em Belém, duelo no qual Pelé chegou a vestir a camisa da equipe paraense antes da partida.

Aceitação e tributo aos 'Ídolos Eternos'

O evento de lançamento marcou um reencontro de gerações da história santista. De acordo com Carlos Ferreira, a recepção do público no Museu do Pelé superou as expectativas.

"Foi uma aceitação extremamente gratificante. Lançamos com sala cheia, presença da imprensa, autoridades e, principalmente, dos 'Ídolos Eternos' do Santos, que são muito respeitados na cidade. Consegui compilar tudo o que havia de mais relevante e entregar esse documento histórico de presente para o Manoel e para os apaixonados por futebol", concluiu o jornalista.

O documentário “Manoel Maria, Pérola da Amazônia” está disponível no Youtube

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