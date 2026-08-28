Colunista de O Liberal produz documentário sobre Manoel Maria, ídolo do Santos Lançamento ocorreu no cinema do Museu do Pelé, em Santos e contou com a presença de personalidades esportivas e ídolos eternos do Peixe Fábio Will 28.08.26 16h38 Manoel Maria é um dos maiores ídolos do Santos (Divulgação) A trajetória de Manoel Maria, um dos grandes nomes do futebol paraense e ídolo do Santos Futebol Clube, ganhou um registro histórico nas telas. O documentário de 28 minutos, idealizado e produzido pelo jornalista Carlos Ferreira, do Grupo Liberal, foi lançado oficialmente no cinema do Museu do Pelé, em Santos (SP), com a presença de personalidades e ídolos do esporte. A produção traz um copilado de gols, entrevistas antigas, matérias de época e bastidores da relação entre o ex-jogador e o Rei Pelé, de quem Manoel Maria era considerado o melhor amigo. Jornalista Carlos Ferreira e o ex-jogador Manoel Maria (Arquivo pessoal) Do reencontro ao projeto A ideia de registrar a história em filme nasceu no ano 2000, após uma votação promovida por Carlos Ferreira em sua coluna. Após eleger a Seleção Paraense do século, nasceu uma amizade verdadeira e que rendeu bons encontros e muitas histórias. "Fiz a eleição dos jogadores paraenses do século mobilizando os jornalistas mais antigos, e o Manoel Maria foi eleito o melhor ponta-direita. Quando ele veio a Belém, nos tornamos amigos. Conhecendo mais a fundo a relação e a convivência dele com o Pelé, percebi que tinha em mãos um material valioso para um documentário", relembrou Ferreira. Entre os destaques do curta-metragem estão registros dos dois ex-atletas relembrando a histórica partida contra o Clube do Remo, em Belém, duelo no qual Pelé chegou a vestir a camisa da equipe paraense antes da partida. Aceitação e tributo aos 'Ídolos Eternos' O evento de lançamento marcou um reencontro de gerações da história santista. De acordo com Carlos Ferreira, a recepção do público no Museu do Pelé superou as expectativas. "Foi uma aceitação extremamente gratificante. Lançamos com sala cheia, presença da imprensa, autoridades e, principalmente, dos 'Ídolos Eternos' do Santos, que são muito respeitados na cidade. Consegui compilar tudo o que havia de mais relevante e entregar esse documento histórico de presente para o Manoel e para os apaixonados por futebol", concluiu o jornalista. O documentário “Manoel Maria, Pérola da Amazônia” está disponível no Youtube Assista aqui Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes manoel maria carlos ferreira documentário santos futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Colunista de O Liberal produz documentário sobre Manoel Maria, ídolo do Santos Lançamento ocorreu no cinema do Museu do Pelé, em Santos e contou com a presença de personalidades esportivas e ídolos eternos do Peixe 28.08.26 16h38 Futebol Remo, Paysandu, Tuna e Vasco lançam camisas especiais para o Círio 2026 na terça (1º) Clube carioca renovou a parceria com a DFN após sucesso de vendas no ano passado. 28.08.26 14h06 FUTEBOL Remo ou Paysandu? Veja quem leva a melhor na disputa de seguidores no Instagram; veja o 'TOP 20' Leão e Papão fazem parte dos clubes que possuem mais seguidores no Instagram 27.08.26 11h38 Futebol Após retornar do Coritiba, Kukri terá futuro avaliado no Águia de Marabá para 2027 Azulão pretende negociar o jogador de 19 anos, que estava emprestado ao Coxa e deixou o clube paranaense antes mesmo da estreia. 25.08.26 11h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu joga pela classificação em um Mangueirão lotado Papão recebe o Maringá neste sábado, pela última rodada da primeira fase da Série C, e precisa apenas de um empate para garantir presença no quadrangular do acesso 29.08.26 8h00 FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15 DECISÃO Cacá é suspenso pelo STJD após tentar rasgar camisa de Jean Lucas no clássico Ba-Vi Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou nesta quinta-feira a punição ao atleta rubro-negro e absolveu o meio-campista Jean Lucas. 27.08.26 17h11