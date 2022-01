Remo: mudança nas gratuidades de idosos

A diretoria do Leão Azul informou que a entrega das gratuidades será nesta quarta-feira (26), das 8h às 14h, no Ginásio Serra Freire. Uma nova determinação diz respeito aos ingressos destinados ao público idoso, a partir dos 60 anos. Para entrar no estádio, será preciso apresentar documento com foto, além de comprovante de imunização original contra a covid-19, com três doses ou dose única.

Já para os estudantes, permanece a apresentação do documento de meia-entrada, RG e carteirinha de vacinação com duas doses ou dose única. Aos Portadores de Necessidades Especiais (PNE), será exigido documento original e oficial com foto – do PNE e acompanhante – documento comprobatório do benefício. Cartão social ou qualquer outro benefício só serão aceitos acompanhados do laudo médico original impresso e na validação, além do comprovante de imunização vacinal contra a covid-19, com duas doses ou dose única (do PNE e acompanhante).