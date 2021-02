Remo mantém hegemonia do Estado do Pará nas finais da Copa Verde

A vitória do Remo por goleada diante do Manaus-AM colocou o Leão Azul na sua segunda final da Copa Verde na história. O time azulino manteve a hegemonia do Estado do Pará na competição regional de sempre ter um clube paraense nas decisões da competição.

A Copa Verde iniciou na temporada 2014. A primeira edição foi decidida entre Paysandu x Brasília-DF. Já a última final ocorreu o confronto entre Paysandu x Cuiabá-MT. Mesmo com o Pará estando em todas as finais da competição, o estado com mais títulos da Copa Verde é o Mato Grosso (MT) com três conquistas (Cuiabá 2015 e 2019 e Luverdense em 2017). Apenas o Paysandu conquistou a competição pelo lado paraense (2016 e 2018) e o Leão Azul busca o título inédito da competição.

DETALHE

Esse será o terceiro confronto entre Pará x Distrito Federal decidindo a Copa Verde. O duelo está empatado com um título para cada lado, com o Paysandu conquistando pelo Pará e o Brasília pelo Distrito Federal.

CONFIRA AS FINAIS DAS COMPETIÇÕES E OS CAMPEÕES

2014 – Paysandu x Brasília-DF – BRASÍLIA-DF CAMPEÃO

2015 – Remo x Cuiabá-MT – CUIABÁ-MT CAMPEÃO

2016 – Paysandu x Gama-DF – PAYSANDU CAMPEÃO

2017 – Paysandu x Luverdense-MT – LUVERDENSE-MT CAMPEÃO

2018 – Paysandu x Atlético Itapemirim-ES – PAYSANDU CAMPEÃO

2019 – Paysandu x Cuiabá-MT – CUIABÁ-MT CAMPEÃO

2020 – Remo x Brasiliense-DF - Quem será o campeão?