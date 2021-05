Remo encaminha acordo para anunciar destaque da Tuna no Parazão

Um dos destaques da Tuna no Campeonato Paraense, Arthur será jogador do Remo durante o restante da temporada. O acordo com o jogador foi confirmado a OLiberal.com por uma fonte. A expectativa é de anunciar o acerto durante esta quarta-feira. Arthur se apresentará ao Baenão ainda esta semana.

Assim como a negociação de Lukinha com o Paysandu, a intenção da diretoria tunante é garantir o retorno do volante para a temporada de 2022, quando terá calendário cheio em razão das vagas confirmadas na Série D, Copa do Brasil e Copa Verde, conquistadas com o vice-campeonato do Parazão deste ano.

Arhur Jhonnatan Ferreira dos Santos tem 29 anos e foi um dos pilares da campanha da Tuna no estadual. Além de volante, também pode atuar na lateral-esquerda. A contratação do jogador faz parte de um projeto do clube de apostar em destaques do Parazão, similar ao que ocorreu com o meia Dioguinho em 2020.

Nascido no Rio de Janeiro, Arthur já rodou pelo mundo a bola. O começo da carreira foi no futebol paulista, em times como Juventus-SP, Osasco Audax, Grêmio Barueri, Rio Branco, Paulista e Ferroviária. Em 2020, passou por Velo Clube-SP e Navegantes-SC.