Paysandu negocia com a Tuna contratação de meio-campista

A boa campanha da Tuna no Campeonato Paraense fez despertar o interesse de outros clubes em várias peças do elenco cruzmaltino. Duas delas estão próximas de serem contratadas pelo Paysandu. O primeiro é Dedé, que negocia com o Papão desde a semana passada. A outra é Lukinha.

A reportagem de OLiberal.com apurou que o meio-campista interessa ao Alviceleste, que já teria feito proposta para contar com o jogador durante o Brasileiro. A Tuna, porém, também tem conversas com outra equipe da Série C e avalia as opções.

Independente do destino de Lukinha para o restante do ano, Tuna e jogador possuem acordo para que o meia retorne ao Souza para a próxima temporada.

O vice-campeonato do Parazão garantiu a Tuna calendário completo em 2022, mas, neste ano, o clube não possui mais competições oficiais para disputar. Por esta razão a diretoria alviverde tem condicionado a saída de vários jogadores ao retorno visando estadual, Série D e Copa do Brasil do ano que vem.