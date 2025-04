Remo e Paysandu estreiam no Campeonato Brasileiro Feminino A2 neste domingo (20); confira os jogos

Remo e Paysandu estreiam no Campeonato Brasileiro Feminino A2 neste domingo (20), ambos fora de casa. O Leão Azul encara o Itacoatiara-AM, no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, enquanto o Papão da Curuzu enfrenta o Ação-MT, no Dito Souza, em Várzea Grande. As duas partidas começam às 16 horas. A dupla paraense integra o grupo B da competição, ao lado de Fortaleza, Mixto-MT, Rio Negro-RR e Vitória.

A Série A2 do Brasileirão, equivalente à Série B do masculino, é o principal torneio dos times paraenses na temporada. O Leão Azul é o mais antigo entre os dois no Brasileiro A2. Após retornar às atividades em 2021, as Leoas conquistaram o Campeonato Paraense daquele ano e mantiveram a hegemonia com os títulos de 2022 e 2023, totalizando quatro conquistas estaduais na história do clube. ​

Em 2023, o Remo foi vice-campeão da Série A3 do Campeonato Brasileiro, garantindo o acesso à Série A2. A equipe se destacou com uma campanha bastante regular: 13 jogos, 11 vitórias, 2 empates, 97 gols marcados e apenas 6 sofridos. Este ano o time tenta dar mais um passo rumo à elite nacional. O Paysandu, por sua vez, busca consolidar seu projeto no futebol feminino.

Em setembro de 2024, o time bicolor conquistou a Copa Pará de Futebol Feminino, vencendo o Remo por 1 a 0 no Mangueirão. O gol de Alê Silva garantiu o título e quebrou a sequência de vitórias azulinas na competição. ​No mesmo ano, o time garantiu o acesso ao Brasileiro A2, após a ótima campanha na A3, terminando em terceiro lugar, atrás apenas do Vasco da Gama.

A competição

A competição conta com a participação de 16 equipes, distribuídas em dois grupos com oito times cada. Na primeira fase, os confrontos acontecem em turno único dentro das respectivas chaves. Ao fim dessa etapa, os quatro melhores colocados de cada grupo garantem vaga no mata-mata, enquanto os dois piores na classificação geral são rebaixados.

Em caso de igualdade na pontuação, os critérios de desempate seguem esta ordem: número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos e, por fim, sorteio.

A fase eliminatória — composta por quartas de final, semifinal e final — será disputada em jogos de ida e volta. Caso haja empate na pontuação dos duelos, o primeiro critério é o saldo de gols no confronto. Persistindo a igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

Os mandos de campo nas partidas de volta da semifinal e da final pertencem aos clubes que tiverem a melhor campanha somando todas as fases anteriores. Além do título, está em jogo o acesso: os dois finalistas garantem o tão sonhado lugar na elite do futebol feminino nacional, a Série A1 do Brasileirão.